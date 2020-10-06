Постпред РФ в ОЗХО: Россия не собирается оправдываться перед Западом

Москва не не собирается оправдываться перед западными странами из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Это заявление он сделал на 95-й сессии Исполнительного совета организации.

"Несмотря на все сомнительного рода призывы к нам провести национальное расследование, сотрудничать с ОЗХО и т. д., заявляем, что Россия никому ничего не должна: ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в "отравлении" Навального, - цитирует ТАСС российского дипломата.

Он подчеркнул, что России не в чем оправдываться. "И мы не собираемся делать это", - заключил Шульгин.