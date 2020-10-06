Премьер Беларуси поставил задачу о ликвидации отстающих регионов

Выверенная региональная политика, которую премьер Беларуси назвал одной из приоритетных задач правительства, должна позволить уже через пять лет избавиться от отстающих регионов. А "для этого должны быть использованы все возможные инструменты", - заявил 6 октября Роман Головченко на заседании президиума Совета Министров, на котором шло детальное обсуждение проекта программы социально-экономического развития РБ на 2021-2025 годы.

По мнению главы кабинета министров, одной из точек роста в следующей пятилетке должно стать развитие сферы услуг. Однако, критически признал он, в проекте программы пока отражена только узкая задача по развитию сегмента потребительских услуг. Недостаточно, полагает премьер, прописаны цели по развитию деловых, финансовых, других услуг для бизнеса.

В число приоритетных задач на пятилетку Головченко включил и эффективное импортозамещение. Решение этой задачи, убежден он, "должно происходить не за счет установления барьеров или предоставления необоснованных преференций отечественным производителям, а в первую очередь за счет организации собственного производства высокотехнологичных и высококонкурентных товаров".

Кроме того, руководитель исполнительной власти поручил предусмотреть в перспективной программе конкретные инструменты для повышения качества государственного управления. Главной ее целью, пояснил он, должно стать создание условий для роста благосостояния граждан страны. "Работа всего госаппарата должна быть настроена на интересы человека", - подчеркнул премьер-министр.

При этом особое внимание в программе он поручил уделить новым отраслям экономики. "В нынешнем пятилетии в стране были успешно созданы и развиваются три отрасли - IT, космическая отрасль и атомная энергетика. Поэтому в будущей пятилетке нужно решить задачи не только по развитию этих, но и по созданию новых отраслей", - констатировал Головченко.

А это, по его убеждению, требует и новых идей от ученых. Научное сообщество, дал понять премьер, должно быть полноценным соавтором программы-2025. Он призвал при подготовке программы руководствоваться комплексным подходом. "Если мы говорим о развитии, допустим, электроиндустрии, то в проекте пятилетки должна найти свое отражение целостная цепочка по всем элементам: от Белорусской атомной электростанции до утилизации отслуживших свой срок аккумуляторов. Документ должен быть целостным, все элементы должны быть взаимоувязаны", - резюмировал глава правительства.