Путин готов содействовать восстановлению отношений с Украиной

О готовности содействовать восстановлению отношений с Украиной заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком в Ново-Огарево.

Владимир Путин отметил ясную позицию собеседника по восстановлению украинско-российских отношений на всех уровнях: на общественном, на государственном, в сфере экономики.

"Мы очень рады тому, что на Украине есть такие политические силы, которые открыто, честно занимают такую позицию", - сказал президент. "Всячески со своей стороны готовы содействовать восстановлению российско-украинских отношений", - заверил он. "Будем делать все, что от нас зависит", - добавил Путин.