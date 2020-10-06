Путин назвал прививку от коронавируса надежной защитой

В окружении президента много людей, в том числе и его близких родственников, сделали прививку от коронавируса. Об этом Владимир Путин рассказал главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку на встрече в Ново-Огарево. Из примерно человек 50 незначительно температура поднималась у 7-8.

"Я эту вакцину проверил на себе. Отдыхая в Крыму в августе, вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан. Очень хорошо ее перенес и считаю, что это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом", - сообщил Медведчук.

На вопрос, была ли температура, украинский политик, ответил, что нет, и не было осложнений ни у кого из семьи. "Очень легко перенесли. То есть фактически для физического состояния просто незаметно", - сказал он.

"Мы уже здесь, в России, эту тему обсуждаем постоянно. И люди знают, что может и температура подняться, и ломота может быть", - заметил Путин.

"В моем окружении уже очень много и близких мне людей, близких родственников моих вакцинировались, и сотрудники, кто вокруг меня работает. Речь идет о десятках людей. Где-то человек 50. Где-то 7-8 человек - у них температура поднималась, незначительно, но поднималась. Но затем появляются титры, надежная защита", - подчеркнул президент.