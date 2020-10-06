Более 20 птиц и ужа выпустили в дикую природу на территории новой Москвы

Дикие птицы и звери, порой из любопытства или сбившись с маршрута, зачастую попадают на оживленные столичные улицы. После оказания помощи тех, кто способен дальше жить самостоятельно, отпускают обратно - в естественные условия обитания. За тем, как 6 октября, в честь Всемирного дня защиты животных, птиц выпускали на волю, наблюдал корреспондент "РГ".

Начальник отдела биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров перед выпуском рассказал, что у всех найденных на территории города птиц схожие судьбы. В городской черте они теряли ориентиры. Беспомощных пернатых находили местные жители и звонили на "горячую линию" правительства Москвы. А затем найденышей забирали специалисты центра реабилитации диких животных департамента. По данным Бурмистрова, с начала года было около 700 таких звонков. "Но далеко не каждый раз за звонком следует приемка в центр. Например, в этом году был звонок, что на Патриарших прудах плавает лебедь со сломанным лапами. На деле оказалось, что птица жива-здорова, просто на время отдыха вывернула и сложила лапки на хвост. Еще был звонок от женщины, которая спасла редкую птицу. А редкой птицей оказалась обычная чайка. Ее забрали, выпускаем на волю, - продолжает Бурмистров. - В этом году с улицы подобрали более сотни птиц и животных. Из них около 40 процентов после осмотра и лечения возвращаем в естественную среду. Остальных оставили: из-за травм выжить в лесу самостоятельно они не смогут".

Всего 6 октября свободу обрели 23 птицы, в том числе две ушастые совы, четыре серых неясыти, четыре сокола пустельги, два ястреба тетеревятника, а также пятеро огарей и четыре кряквы. На вопрос "РГ" о том, зачем крякв и огарей увезли от городских прудов, Бурмистров ответил, что изначально эти птицы дикие, им место на природных территориях, а не вблизи магистралей. Место выпуска - бывший орнитологический заказник, а сейчас, как говорят специалисты, рай для птиц. Здесь много озер, оставшихся от бывших торфоразработок, болотистые леса, поляны и некультивируемые поля. Словом, после городского шума - красота! Да еще и до ближайшего жилого дома километра три.

Выпускать птиц начали с хищников. Так, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский выпустил на волю сову. Вооружившись перчатками, он достал птицу из коробки, а затем резко подкинул ее. Сова сразу же села на ветку на ближайшем дереве. "Она из темной коробки оказалась на свету, зрителей много, вот и поспешила отдохнуть от дороги и впечатлений", - комментирует Кульбачевский. Из другой коробки самостоятельно вылетели два ястреба. Самой необычной из отпущенных оказалась птица коростель. "Даже непонятно, как его отловили в городе, птица очень быстро бегает", - рассказывает Кульбачевский. И действительно, только птицу поставили на траву, как она тут же скрылась.

Водяной уж провел в центре реабилитации всего неделю. Его обнаружил водитель, который нашел пресмыкающегося в салоне своей машины. Автовладелец решил, что это гадюка. Змея спряталась так хорошо, что для ее спасения пришлось разбирать весь автомобиль. Сверкающего чешуей на солнце ужа выпустили на берег пруда, а в саму воду отпустили уток. Наибольший восторг от свободы был у огарей, птицы устроили настоящую водную феерию: кувыркались, били крыльями по воде.

Как пояснил Кульбачевский, москвичи - люди сердобольные, но действительно помогать нужно только тем птицам, которые попали в беду. "Не нужно брать птенцов на руки или стремиться тут же выкармливать, понаблюдайте издали, - советует Кульбачевский. - Если у птицы сломано крыло или лапа, есть раны, ее гонят вороны, такому пернатому нужно прийти на помощь".

Кстати

Для оказания помощи диким зверям и птицам нужно позвонить на "горячую линию" приемной правительства Москвы по телефону 8(495) 777-77-77 или вызвать спасателей по номеру 112.