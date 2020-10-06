Новости

Спикер парламента Киргизии подал в отставку 18:06
В Петербурге продлили сезон фонтанов 18:01
Путин назвал прививку от коронавируса надежной защитой 17:59
Школьница рассказала экспертам о проблемах паллиативной помощи в России 17:51
Great Wall выкупает у General Motors остановленные заводы в Азии 17:41
Роберт Дауни-младший создаст киновселенную Шерлока Холмса 17:35
Жириновский предложил снизить возраст для участия в выборах до 16 лет 17:33
Миронов: Путин поручил изучить вопрос индексации для работающих пенсионеров 17:32
В анализах потерявших сознание псковских школьников не нашли отклонений 17:31
В Киргизии неизвестные захватили завод, выплавляющий золотые слитки 17:14
Минприроды: Работы по восстановлению лесов к октябрю выполнены на 72% 17:08
91-летняя петербурженка из шоу "Голос 60+" рассказала о "народной" победе 16:59
Володин рассказал Путину о работе Госдумы в условиях пандемии 16:57
Умер актер из "Твин Пикс" и "Убить Билла" Кларк Миддлтон 16:55
В России появится Фонд защиты детей 16:53
В Киргизии прекратили работать банкоматы 16:49
Более 20 птиц и ужа выпустили в дикую природу на территории новой Москвы 16:46
В Оренбурге декана обязали вернуть взятки от студентов на 590 000 рублей 16:39
Премьер Беларуси поставил задачу о ликвидации отстающих регионов 16:37
Собянин объявил о запуске поезда нового поколения "Москва-2020" 16:31
Вышел трейлер "Доктора Лизы" с Чулпан Хаматовой и Хабенским 16:29
В российском МИД надеются на разрешение кризиса в Киргизии 16:15
Москалькова оценила освобождение российских моряков из плена пиратов 16:07
Профессор раскрыл способы защиты детей от болезней осенью 15:45
В Киргизии могут объявить новые парламентские выборы в течение двух недель 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать родителям, когда школа на каникулах
Что делать родителям, когда школа на каникулах
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Верховный суд разъяснил тонкости процедуры увольнения за прогул
Верховный суд разъяснил тонкости процедуры увольнения за прогул
06.10.2020 16:46
Рубрика: Общество

Более 20 птиц и ужа выпустили в дикую природу на территории новой Москвы

Текст: Ирина Огилько
Фото: Олеся Курпяева

Дикие птицы и звери, порой из любопытства или сбившись с маршрута, зачастую попадают на оживленные столичные улицы. После оказания помощи тех, кто способен дальше жить самостоятельно, отпускают обратно - в естественные условия обитания. За тем, как 6 октября, в честь Всемирного дня защиты животных, птиц выпускали на волю, наблюдал корреспондент "РГ".

Фото: iStock
В пещере Приморья найден неизвестный науке вид зайцеобразных

Начальник отдела биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров перед выпуском рассказал, что у всех найденных на территории города птиц схожие судьбы. В городской черте они теряли ориентиры. Беспомощных пернатых находили местные жители и звонили на "горячую линию" правительства Москвы. А затем найденышей забирали специалисты центра реабилитации диких животных департамента. По данным Бурмистрова, с начала года было около 700 таких звонков. "Но далеко не каждый раз за звонком следует приемка в центр. Например, в этом году был звонок, что на Патриарших прудах плавает лебедь со сломанным лапами. На деле оказалось, что птица жива-здорова, просто на время отдыха вывернула и сложила лапки на хвост. Еще был звонок от женщины, которая спасла редкую птицу. А редкой птицей оказалась обычная чайка. Ее забрали, выпускаем на волю, - продолжает Бурмистров. - В этом году с улицы подобрали более сотни птиц и животных. Из них около 40 процентов после осмотра и лечения возвращаем в естественную среду. Остальных оставили: из-за травм выжить в лесу самостоятельно они не смогут".

Всего 6 октября свободу обрели 23 птицы, в том числе две ушастые совы, четыре серых неясыти, четыре сокола пустельги, два ястреба тетеревятника, а также пятеро огарей и четыре кряквы. На вопрос "РГ" о том, зачем крякв и огарей увезли от городских прудов, Бурмистров ответил, что изначально эти птицы дикие, им место на природных территориях, а не вблизи магистралей. Место выпуска - бывший орнитологический заказник, а сейчас, как говорят специалисты, рай для птиц. Здесь много озер, оставшихся от бывших торфоразработок, болотистые леса, поляны и некультивируемые поля. Словом, после городского шума - красота! Да еще и до ближайшего жилого дома километра три.

Выпускать птиц начали с хищников. Так, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский выпустил на волю сову. Вооружившись перчатками, он достал птицу из коробки, а затем резко подкинул ее. Сова сразу же села на ветку на ближайшем дереве. "Она из темной коробки оказалась на свету, зрителей много, вот и поспешила отдохнуть от дороги и впечатлений", - комментирует Кульбачевский. Из другой коробки самостоятельно вылетели два ястреба. Самой необычной из отпущенных оказалась птица коростель. "Даже непонятно, как его отловили в городе, птица очень быстро бегает", - рассказывает Кульбачевский. И действительно, только птицу поставили на траву, как она тут же скрылась.

Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка
В Сочинском нацпарке зацвела самая поздняя дикорастущая орхидея России

Водяной уж провел в центре реабилитации всего неделю. Его обнаружил водитель, который нашел пресмыкающегося в салоне своей машины. Автовладелец решил, что это гадюка. Змея спряталась так хорошо, что для ее спасения пришлось разбирать весь автомобиль. Сверкающего чешуей на солнце ужа выпустили на берег пруда, а в саму воду отпустили уток. Наибольший восторг от свободы был у огарей, птицы устроили настоящую водную феерию: кувыркались, били крыльями по воде.

Как пояснил Кульбачевский, москвичи - люди сердобольные, но действительно помогать нужно только тем птицам, которые попали в беду. "Не нужно брать птенцов на руки или стремиться тут же выкармливать, понаблюдайте издали, - советует Кульбачевский. - Если у птицы сломано крыло или лапа, есть раны, ее гонят вороны, такому пернатому нужно прийти на помощь".

Кстати

Для оказания помощи диким зверям и птицам нужно позвонить на "горячую линию" приемной правительства Москвы по телефону 8(495) 777-77-77 или вызвать спасателей по номеру 112.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото

Главное сегодня

Путин готов содействовать восстановлению отношений с Украиной
В России появится Фонд защиты детей
Нарышкин: Закавказье может превратиться в плацдарм для террористов
Свыше 4000 человек заболели коронавирусом в Москве за сутки
В Киргизии могут объявить новые парламентские выборы в течение двух недель
Названы пять самых важных дат для абитуриентов
Как выбрать правильный антисептик против COVID-19