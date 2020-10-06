Центральный детский магазин наказали из-за нарушений режима

Множественные нарушения масочного режима Роспотребнадзор зафиксировал в Центральном детском магазине на Лубянке. ЦДМ теперь могут даже временно закрыть. Пока же известный на всю страну торговый дом работает, а "масочный" стал тотальным.

Перед самым входом в ЦДМ гостей встречает охранник. "Наденьте, пожалуйста", - указывает он на коробки с масками и перчатками. Еще несколько дней назад магазин был более лоялен к "ковид-диссидентам", следует из отчета замначальника отдела столичного управления Роспотребнадзора Ольги Куликовой. На ЦДМ как на юрлицо составили протокол по статье 6.3 КоАП - "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Магазину грозит штраф 500 тыс. руб. или административное приостановление работы на срок до 90 суток - это решит суд, куда будут направлены материалы проверки.

Видимо, в ЦДМ четко осознали, что ковид-контроль не игрушки. В местной кофейне, в Hamleys - разве что только куклы не в масках. Даже промоутеры с шарами на входе призывают покупателей надеть антивирусную амуницию. Впрочем, покупателей утром примерно столько же, сколько и сотрудников. В основном приходят одни взрослые: зайти сюда с маленьким - опасность для получки. Только четверо гостей забрели сюда с ребятами школьного возраста, у которых сейчас продленные каникулы. "Папа с мамой работают, вот тут-то я, дедушка, и пригодился, - объясняет один из пожилых посетителей ЦДМ. - С внучкой гулял, решил зайти кофе попить". "Да, пришла с сыном, а с кем же его оставить? - предъявляет свой аргумент молодая мама, присматривавшая одежду. - Каникулы объявили. Это прекрасно! Но ведь я работаю, хоть и из дома. Приходится вставать пораньше, делать свои дела, потом гулять идти. А в магазин ненадолго заглянули".

ЦДМ теперь могут даже временно закрыть

Немноголюдно сейчас и в других ТЦ и кинотеатрах. Причина проста - погода хорошая. Сейчас все школьники, по наблюдениям корреспондента "РГ", гуляют в городских парках. Например, в сквере на Олонецком проезде заняты и турники, и теннисные корты, и площадки для трюков на самокатах. Сказать, что там соблюдаются дистанция и прочие антиковидные атрибуты, было бы преувеличением. Зато каникулы, похоже, выполнили главную задачу - концентрация детей в закрытых помещениях резко снизилась. По крайней мере пока погода выступает союзником.