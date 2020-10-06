42-й ММКФ, который проходит в этом году с 1 по 8 октября, - необычный. Такого еще не было. Начиная с открытия, которое напоминало странный ритуал. За порядком следили охранники в черных плащах и такого же цвета масках и перчатках. Дресс-код у фотографов и съемочных групп был также черный - в правилах значилось total black.

Никита Михалков, который способен внести зажигательную искру в любое мероприятие, не встречал гостей в конце красной дорожки и не появился на сцене даже с онлайн-обращением. Иностранных гостей было очень мало - в основном члены жюри трех конкурсных программ. Тимур Бекмамбетов, председатель жюри основного конкурса этого года, вышел к публике уже с символом фестивальной власти, специальным украшением - массивной цепью. Ранее она торжественно вручалась на глазах у всех, но теперь сложно передавать что-то из рук в руки, предварительно не продезинфицировав. Бекмамбетов, известный визионер, сказал о том, что общество из-за пандемии уже безвозвратно изменилось. И весь фестиваль послужил подтверждением его слов. Строгий, аскетичный, деловой, без светских мероприятий, с неработающими буфетами, строгими проверками, чтобы все были в масках и держались на дистанции. Стоило ли проводить такой в этом году? Ответ однозначный - да. Для поднятия духа зрителей, для возможности посмотреть кино, которое так сложно, практически невозможно увидеть в других местах. Тем более что и по фестивалям в другие страны сейчас не поездишь.

На открытии заслуженная артистка России Светлана Крючкова, получившая первый традиционный специальный приз фестиваля в этом году "Верю!" "За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского", задала тон всему киносмотру. Приз этот на ММКФ вручается с 2001 года, и за 19 лет российские звезды получали его лишь пять раз. Олег Янковский (посмертно), Ксения Раппопорт, Марина Неелова, Инна Чурикова и Светлана Крючкова. Когда приезжают иностранные гости, закон гостеприимства гласит, что все лучшее отдается им. Зато в этом году заслуженное внимание досталось одной из ведущих актрис этой страны. И Крючкова, как принято у мастеров ее школы, специально подготовила речь, в которой назвала имена своих учителей и людей, всю жизнь исповедовавших принципы высокого искусства. Олега Ефремова, Анатолия Эфроса, Георгия Товстоногова, Романа Виктюка. А также Никиту Михалкова, вспомнив работу с ним в картине "Родня". Слова Крючковой звучали как установка, мол, какие бы напасти с нами ни происходили, включая коронавирус, настоящее искусство и мастеров своего дела нельзя сбить с истинного пути - оно придает силы и укрепляет веру в то, что человечество со всем в состоянии справиться.

Это доказала и конкурсная программа этого года. По правилам минимальное количество фильмов в ней должно быть двенадцать. Но отборщики фестиваля включили в конкурс 13 картин, из которых пять имеют отношение к нашей стране. И фильмы, приехавшие в Москву из разных стран, оказались подобраны так, словно они "держались за руки" - один продолжал тему и мысль другого. Судите сами.

Лента "Китобой" в Москве показана в Российских программах фестиваля. Фото: Sony Pictures Releasing Russia

"Растворяться" - новый фильм знаменитого корейского режиссера Ким Ки Дука. Рассказывает о двух девушках, которые похожи друг на друга, словно родные сестры, однако по характеру совершенно разные. Как и все предыдущие фильмы этого режиссера, картина подобна притче. И в этой конкретно говорится о том, как одни люди ломают жизнь другим в соответствии со своими правилами жизни.

Бразильская лента "Распоряжение" (режиссер Лазару Рамос) вторит новой работе знаменитого корейца в том смысле, что в ней речь о сегрегации, но расовой. Действие этой авторской кинофантазии происходит в недалеком будущем. Из Бразилии решили переселить в Африку всех людей, про чей цвет кожи можно политкорректно сказать "с повышенным содержанием мелатонина". То, что многие из них уже воспринимают Бразилию как свою родину, никого не волнует. На фоне политических и расовых вопросов показана красивая история любви двух бразильцев, в чьих жилах течет африканская кровь. Бездушная функционерка, похожая на Долорес Амбридж из серии картин о Гарри Поттере, пытается перекрыть главным героям все способы существования - лишить их воды, электричества, еды... Но они находят силы выстоять и вести за собой других.

Тимур Бекмамбетов (председатель жюри) сказал, что жизнь никогда не будет прежней. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Люди, проявляющие силу в тяжелейших условиях - также без света, тепла и еды, да еще и в военное холодное время - герои картины Андрея Зайцева "Блокадный дневник". Актриса Ольга Озоллапиня играет молодую женщину, которая в 1941 году прошла через весь Ленинград, чтобы встретиться со своим отцом (в этой роли Сергей Дрейден) и попросить у него прощения. Лента базируется на произведениях Даниила Гранина и Ольги Берггольц.

Отношения между отцом и дочерью - одна из основных тем и российско-азербайджанской ленты "Дочь рыбака". Эта работа - дебют режиссера Исмаила Сафарали. В рыбацкой деревушке 14-летняя девочка ждет рыбака-отца, который не вернулся после последнего выхода в море. Поскольку и она, и мать отказываются смириться с его потерей, деревня наполняется суевериями, в результате которых мать и дочь могут стать изгоями. Однако именно отношения с отцом помогают девочке принять решение, как выйти из тяжелого положения и положить конец столкновениям мужчин в рыбацкой деревне.

В турецком фильме "В тени" герои также протестуют. Только по другому поводу. Режиссер Эрдем Тепегез создал образную авторскую стилистику своего кинопроизведения. Ее можно сравнить и со "Сталкером" Андрея Тарковского, и с лентой "Кин-дза-дза" Георгия Данелии. Люди и машины - части одной системы - пытаются найти общий язык друг с другом. Получается это у них плохо. И те, и другие находят у "противников" слабые места. Но становится ясно, что одним без других не выжить. И приходится выбирать, как существовать дальше.

Теме выбора и выборов посвящена работа румынского режиссера Мариана Кришана. Фильм называется "Предвыборная кампания". У известного, но уже стареющего политика ломается машина, когда он проезжает через село в румынской глубинке. Хитрый лис, политик решает какое-то время пожить у местного механика, заодно используя простых людей, чтобы выиграть в предвыборной гонке. Окажется ли герой в числе фаворитов судьбы - гадают зрители этого фильма, так же, как и те, кто смотрит израильскую картину "Как сыр в масле" (режиссер Гур Бентвич). Здесь в центре внимания - режиссер-неврастеник. Он закончил очередной, по его мнению, шедевр, и боязнь быть непризнанным, непонятым и невостребованным в какой раз толкает его во все тяжкие. По сути, он также ведет предвыборную кампанию, но своего кино. И аналогично приходит к мысли, что без новейших цифровых технологий (опять же таки машин) победить в сегодняшних реалиях невозможно.

Люди и машины пытаются найти общий язык друг с другом. Одни без других не могут выжить

Без гаджетов обходятся разве что герои ленты "Мелодия струнного дерева" Ирины Евтеевой. Литературная основа этой картины - поэзия Велимира Хлебникова. В фильме смешаны и философия, и мифология, и вся история рассказывается визуальным художественным авторским способом с применением анимации, что характеризует творчество этого режиссера. Это рассказ и о том, как фараон Эхнатон передает главному герою, Поэту, свое Ка - жизненную силу. Но также в фильме смешались легенды разных времен и народов, начиная с истории любви Лейли и Медлума, героев одноименной поэмы Хлебникова. При этом основное действие происходит в Петрограде времен Первой мировой войны.

Фильм "Мелодия струнного дерева" основан на поэзии Велимира Хлебникова. Фото: Пресс-служба фильма

А вот влюбленные герои фильма "На дальних рубежах" Максима Дашкина (мастерской, где он учился, руководил известный кинорежиссер Оливер Стоун) словно застряли в киргизской дали. Именно там расположился военный гарнизон, где разворачивается мелодраматическая история любви. Классический треугольник - жена полковника, его молодой подчиненный и он сам, заместитель руководителя военной базы. Трудно при просмотре этого фильма не вспомнить сериал Александра Митты "Граница. Таежный роман". Но сериал был снят 20 лет назад, и авторам явно потребовалась современная трактовка темы. В главной женской роли в картине снялась Виктория Толстоганова.

Гости старшего поколения на этот раз остались дома. Все остальные соблюдали строгие правила: масочный режим и т. д. Фото: РИА Новости

О любви мужчины и женщины, которая существует вопреки традициям и устоям общества - индийская мелодрама "Бесплодная невеста" - дебют режиссера Джадаба Маханты. Место действия - небольшая деревушка. Двое любят друг друга, но девушка не может иметь детей. Кто захочет такую взять в жены? В отношения влюбленных вмешиваются многочисленные друзья и родственники. Жизнь-то у всех на виду. Автор также поднимает вопрос о том, в чем может более реализоваться чувство женщины - в любви к мужчине или к ребенку. Индийские традиционные обряды украшают эту работу и помогают главным героям выразить себя.

О поиске своей любви и казахский фильм "Судьба" режиссера Жанны Исабаевой. Парень из многодетной семьи из деревушки Чу приехал в город к старшему брату найти работу. Но брат с другими каменщиками уехал в горы, и связи с ним нет. И денег - тоже. Три варианта развития судьбы человека из глубинки в большом несправедливом городе предлагает режиссер. Каждый зритель может выбрать свой, но авторам, похоже, по душе история со счастливым концом, где парень находит свою любовь. Настоящая это любовь или вымышленная - каждый может догадаться сам. Нелегкая головоломка для смотрящего, на самом деле.

Вот и в новом фильме Валерия Тодоровского "Гипноз" непонятно - то ли красивая беззащитная и ранимая девушка придумана странным парнишкой-лунатиком, то ли была она на самом деле. Странно, но для такого мастера, как Валерий Тодоровский, это первый фильм, который участвует в конкурсе Московского кинофестиваля. Валерий Петрович возглавлял жюри этого киносмотра в свое время, но никогда не был режиссером, чей фильм участвует в основной программе. Новый фильм Тодоровского смотрится с не меньшим интересом, чем недавний нашумевший сериал "Фрейд", представленный на крупнейшей стриминговой платформе мира. Он также исследует природу сознательного и бессознательного, реального и нереального. Максим Суханов играет в фильме доктора Волкова, и нужно сказать, что роль гипнолога при сильнейшей харизме этого актера подходит ему как нельзя лучше. У Тодоровского получилось настоящее семейное кино, смотреть которое будет интересно людям разных возрастов, причем детям и подросткам - в первую очередь.

Про детей в семье на грани развода - британский конкурсный фильм "Гильда". Это еще один дебют в конкурсе. Имя режиссера - Риши Пэлэм. Старшая девочка по имени Гильда заботится о младших. А выжить и выстоять в непростой ситуации ей помогут... танцы.

Уже 8 октября жюри 42-го Московского Международного кинофестиваля назовет победителей. Проголосуют и зрители. Какая тема кому окажется ближе, кто получит статуэтки в виде Золотых и Серебряных Георгиев? Названия этих картин и кинематографистов навсегда останутся в летописи ММКФ. Запомнится и еще одно: российское кино показало, что находится на высоте. Все пять российских картин, вошедшие в основной конкурс, достойны внимания. И опять же - в этот непростой год фестиваль поддержал именно отечественный кинематограф и наоборот - наши кинематографисты подставили плечо главному киносмотру страны.

Между тем

Светлана Ходченкова блеснет в фильме "На острие"

Спортивная драма "На острие" закроет Московский кинофестиваль в этом году. Фото: kinopoisk.ru

Фильм-закрытие 42-го ММКФ - новая спортивная драма "На острие" Эдуарда Бордукова. Идея создания картины принадлежит продюсерам Елене Гликман и Михаилу Дегтярю. Пять лет назад они работали над фильмом "Коробка", режиссером которого также был Эдуард Бордуков. Молодежная лента о дворовом футболе получила положительные отзывы критиков и зрителей по всему миру.

Главные роли в фильме "На острие" исполнили Светлана Ходченкова и Стася Милославская. "Моя героиня Александра - именитая и опытная спортсменка, абсолютно утвердившаяся в жизни и достигшая профессиональных высот. Это состоявшаяся, зрелая, сильная духом и телом женщина, абсолютно независимая", - рассказывает о своем персонаже Светлана Ходченкова.

"Кира чем-то похожа на меня, потому что я такая же упертая, с характером, и тоже иногда бываю неприятной, если меня обижают, - делится Стася Милославская. - В этом наше сходство. Она свое возьмет, для нее нет никаких преград. Этим она меня и привлекла. Она дворовая девчонка. Мне было интересно такую сыграть".