Что внушают себе и окружающим "безмасочники"

Маска - это ответственность за свое здоровье и уважение окружающих. Фото: РИА Новости

Хорошо, что у нас уже есть опыт правильного поведения в условиях реальной всеобщей опасности. Создан прочный резерв специализированных больниц. И медики, получившие навыки успешной борьбы с вирусом, готовы отражать новую атаку. Медицинские службы разных уровней сообщают, что запущены в производство десятки линий по изготовлению защитных масок и перчаток. Все это похоже на добротную техническую подготовку вооруженных сил для успешного отражения опасной атаки врага. Наше оружие простое, общедоступное и эффективное - маски и перчатки. Правда, далеко не все верят в то, что оно способно помочь. Из разных мест приходят сообщения о том, как многие люди упорно отказываются соблюдать спасительный масочный и перчаточный режим в общественном транспорте и других местах массового скопления.

На этой почве постоянно вспыхивают нешуточные скандалы, а иногда и нервные стычки на грани фола. О подобных происшествиях рассказала своим читателям "Липецкая газета".

"В супермаркете одного из крупных торговых центров средства защиты органов дыхания на лицах не более чем у пяти процентов покупателей. Охранник - в маске, но о необходимости надеть ее посетителям не напоминает.

- Все равно бесполезно, - объясняет он. - Не пускать их вообще у меня нет оснований. Кто-то говорит, что забыл, но в следующий раз обязательно наденет. Другие просто "посылают".

Кассиры неуверенно просят "безмасочных" клиентов приобрести средство защиты. Угроза, что "покупателей без масок не обслужат", не действует. Единицы вынимают из сумок и карманов видавшие виды аксессуары времен весеннего обострения и гордо размахивают ими перед лицом работника торговли.

Одна из тех, кто внял призывам медиков, - пенсионерка, представившаяся Верой Николаевной.

- Маску и перчатки надеваю с первых дней введения ограничений, - говорит она. - В Москве, слышала, без масок в магазины не пускают. А у нас - запросто. О чем только люди думают? Ничего их не пугает...

Рядовым горожанам, появляющимся в общественных местах без средств индивидуальной защиты, лишь рекомендуют ими пользоваться. Действеннее порой оказываются меры общественного порицания, нередко, правда, заканчивающиеся скандалом и взаимными оскорблениями.

- Женщина, вы вот чихаете, а без маски.

- Я здорова. Маски пусть больные носят.

- Откуда вы знаете, что здоровы?

- Да хоть и болею. Тебя твой намордник все равно не спасет. Нет от него никакого проку... - типичный диалог магазинных "экспертов", сторонников и противников масок.

Подобные диалоги звучат и в общественном транспорте. Спрашивать у водителя маршрутки, сидящего за рулем без маски, почему он пускает в салон "безмасочников", было бы глупо, подобное нарушение установленных правил стало обычным.

- Мне за это не доплачивают, - отрезал в ответ на замечание еще один шофер уже муниципального автобуса. При этом медицинская маска плотно прикрывала... его шею в области кадыка".

Да, расслабились... Что заставит нас вновь напрячься и сосредоточиться, всерьез отнестись к нешуточной опасности? Неужели только "кнут"? То есть штраф тысяч на пять гражданину и тысяч на сто должностному лицу? А при повторном проступке еще и уголовная статья? Если бы подобные меры могли не только карать, но и воспитывать... Пробуждать в человеке ту самую ответственность - главное, что вооружает нас в борьбе с общим врагом.

Впрочем, если говорить о подобном оружии, не забудем и собственное здоровье, крепкий иммунитет ко всякой заразе. Государство вручает нам это средство - по всей стране открываются тысячи, сотни тысяч пунктов, где можно получить прививку от вируса, правда, пока это прививка от обычного гриппа, но на подходе и вакцина от COVID-19. Все это важно и действенно, однако не стоит уповать только на "внешние силы". Ты - главный хозяин и распорядитель собственного здоровья, вот и помоги себе сам, как это делают многие жители Хабаровска, о чем рассказала газета "Тихоокеанская звезда". На берегу Амура, в парке стадиона имени Ленина, на днях состоялись массовые мероприятия в рамках акции "Я выбираю спорт". На набережной сотни молодых и не очень людей делали зарядку. Затем начали работу профессиональные тренеры фитнес-клуба "МК-Спорт". Юные хоккеисты провели разминку и пригласили всех присутствующих присоединиться к спортивному субботнику. Понимая несомненную пользу таких мероприятий, хочется верить, что подобные "Праздники спорта" не будут омрачены плохими последствиями по причине того, что в азарте общения участники подзабыли о защитных средствах и социальной дистанции.