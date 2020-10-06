Что внушают себе и окружающим "безмасочники"

Новости

В Роспотребнадзоре разъяснили, можно ли заразиться коронавирусом дважды 09:00
Гинцбург назвал сроки отказа от маски после вакцинации от COVID-19 08:32
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!" 08:31
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Приамурье 08:20
500 литров ГСМ вытекло в Ангару в Красноярском крае 08:12
Тысячи жителей Японии получили предупреждение об эвакуации 08:03
АвтоВАЗ будет выпускать по 600 тысяч машин в год на новой платформе 08:01
Попова рассказала, почему тесты не всегда показывают наличие коронавируса 08:00
Эксперт назвал ситуацию для срочного отключения интернета и смартфона 07:30
Трамп рассказал о самочувствии во время активной фазы COVID-19 07:22
В Роспотребнадзоре назвали условия перевода школьников на дистант 06:00
Почти 400 тысяч человек остались без света в США из-за урагана "Дельта" 05:47
"Роскосмос" не сможет доставить новогодние подарки на МКС 04:58
Сотрудник мэрии Биробиджана пойдет под суд за оказание "платных" услуг 04:47
Россия призвала США прекратить "соперничество великих держав" 04:42
В Бельгии стартовал организованный РФ молодежный "Брюссельский диалог" 04:15
В Бурятии объявили штормовое предупреждение 03:57
Ураган "Дельта" обрушился на побережье штата Луизиана 03:45
В Москве скончались 30 пациентов с коронавирусом 03:15
Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе 03:05
Попова рассказала, могут ли вакцинацию сделать обязательной 03:00
В Петербурге коронавирусные ограничения продлили до 29 ноября 02:45
В США отменили намеченные на 15 октября дебаты Трампа и Байдена 02:15
По делу о взрыве в Бейруте задержан владелец электроподстанции 01:44
Синоптики предупредили о резком похолодании в ряде регионов России 01:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
10.10.2020 08:30
Рубрика: Общество

Расслабились

Что внушают себе и окружающим "безмасочники"
Текст: Тамара Михайлова
Российская газета - Неделя № 226(8280)
Расслабились... Так можно определить основную причину новых тревожных событий на фронте борьбы с коронавирусом. Буквально за считаные дни враг отыграл позиции и не собирается останавливаться. В разных российских регионах по-разному, и где-то даже снижаются негативные показатели, но все отчетливее проявляется общая тенденция, заставляющая всерьез задуматься всех и каждого о сохранении здоровья - и собственного, и своих близких, друзей, сослуживцев, земляков, соотечественников.
Маска - это ответственность за свое здоровье и уважение окружающих. Фото: РИА Новости

Хорошо, что у нас уже есть опыт правильного поведения в условиях реальной всеобщей опасности. Создан прочный резерв специализированных больниц. И медики, получившие навыки успешной борьбы с вирусом, готовы отражать новую атаку. Медицинские службы разных уровней сообщают, что запущены в производство десятки линий по изготовлению защитных масок и перчаток. Все это похоже на добротную техническую подготовку вооруженных сил для успешного отражения опасной атаки врага. Наше оружие простое, общедоступное и эффективное - маски и перчатки. Правда, далеко не все верят в то, что оно способно помочь. Из разных мест приходят сообщения о том, как многие люди упорно отказываются соблюдать спасительный масочный и перчаточный режим в общественном транспорте и других местах массового скопления.

На этой почве постоянно вспыхивают нешуточные скандалы, а иногда и нервные стычки на грани фола. О подобных происшествиях рассказала своим читателям "Липецкая газета".

"В супермаркете одного из крупных торговых центров средства защиты органов дыхания на лицах не более чем у пяти процентов покупателей. Охранник - в маске, но о необходимости надеть ее посетителям не напоминает.

- Все равно бесполезно, - объясняет он. - Не пускать их вообще у меня нет оснований. Кто-то говорит, что забыл, но в следующий раз обязательно наденет. Другие просто "посылают".

Кассиры неуверенно просят "безмасочных" клиентов приобрести средство защиты. Угроза, что "покупателей без масок не обслужат", не действует. Единицы вынимают из сумок и карманов видавшие виды аксессуары времен весеннего обострения и гордо размахивают ими перед лицом работника торговли.

Одна из тех, кто внял призывам медиков, - пенсионерка, представившаяся Верой Николаевной.

- Маску и перчатки надеваю с первых дней введения ограничений, - говорит она. - В Москве, слышала, без масок в магазины не пускают. А у нас - запросто. О чем только люди думают? Ничего их не пугает...

Рядовым горожанам, появляющимся в общественных местах без средств индивидуальной защиты, лишь рекомендуют ими пользоваться. Действеннее порой оказываются меры общественного порицания, нередко, правда, заканчивающиеся скандалом и взаимными оскорблениями.

- Женщина, вы вот чихаете, а без маски.

- Я здорова. Маски пусть больные носят.

- Откуда вы знаете, что здоровы?

- Да хоть и болею. Тебя твой намордник все равно не спасет. Нет от него никакого проку... - типичный диалог магазинных "экспертов", сторонников и противников масок.

Подобные диалоги звучат и в общественном транспорте. Спрашивать у водителя маршрутки, сидящего за рулем без маски, почему он пускает в салон "безмасочников", было бы глупо, подобное нарушение установленных правил стало обычным.

- Мне за это не доплачивают, - отрезал в ответ на замечание еще один шофер уже муниципального автобуса. При этом медицинская маска плотно прикрывала... его шею в области кадыка".

Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
Коптевский рынок в Москве закрыли за нарушение масочного режима

Да, расслабились... Что заставит нас вновь напрячься и сосредоточиться, всерьез отнестись к нешуточной опасности? Неужели только "кнут"? То есть штраф тысяч на пять гражданину и тысяч на сто должностному лицу? А при повторном проступке еще и уголовная статья? Если бы подобные меры могли не только карать, но и воспитывать... Пробуждать в человеке ту самую ответственность - главное, что вооружает нас в борьбе с общим врагом.

Впрочем, если говорить о подобном оружии, не забудем и собственное здоровье, крепкий иммунитет ко всякой заразе. Государство вручает нам это средство - по всей стране открываются тысячи, сотни тысяч пунктов, где можно получить прививку от вируса, правда, пока это прививка от обычного гриппа, но на подходе и вакцина от COVID-19. Все это важно и действенно, однако не стоит уповать только на "внешние силы". Ты - главный хозяин и распорядитель собственного здоровья, вот и помоги себе сам, как это делают многие жители Хабаровска, о чем рассказала газета "Тихоокеанская звезда". На берегу Амура, в парке стадиона имени Ленина, на днях состоялись массовые мероприятия в рамках акции "Я выбираю спорт". На набережной сотни молодых и не очень людей делали зарядку. Затем начали работу профессиональные тренеры фитнес-клуба "МК-Спорт". Юные хоккеисты провели разминку и пригласили всех присутствующих присоединиться к спортивному субботнику. Понимая несомненную пользу таких мероприятий, хочется верить, что подобные "Праздники спорта" не будут омрачены плохими последствиями по причине того, что в азарте общения участники подзабыли о защитных средствах и социальной дистанции.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецк Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Интервью с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Главное
Россия призвала США прекратить "соперничество великих держав"
В Роспотребнадзоре назвали условия перевода школьников на дистант
В Москве разблокируют проездные тем, кто поедет к врачу по неотложным показаниям
В Петербурге коронавирусные ограничения продлили до 29 ноября
Названы пять самых важных дат для абитуриентов
Как выбрать правильный антисептик против COVID-19