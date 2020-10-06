Где в Москве можно встретиться с трансформерами, терминаторами и супергероями

В центре Москвы высадился фантастический десант: супергерои, трансформеры, миньоны... Сделаны герои блокбастеров и мультфильмов из запчастей и кусков металла. Встретить их можно в Музее восстания машин, который открылся в арт-кластере "Красный Октябрь". Корреспондент "РГ" навестил гигантских роботов, узнал вес самого "пышного" персонажа и отыскал любимчиков детей и взрослых.

Железная выдержка

Так случилось, что история музея старше, чем он сам. Поначалу энтузиасты собирали по друзьям и знакомым металлолом и старые запчасти, которые, по идее, должны были отправиться на утилизацию, а потом мастерили из этого хлама роботов. Позже они открыли магазин, молодых инженеров заметили и пригласили поучаствовать в выставке. После череды телесюжетов случился их звездный час: люди приходили не за покупками, а поглазеть на необычные арт-объекты. Часто звучал один и тот же вопрос: сколько стоит вход? Брать денег за поход в магазин они не могли, потому придумали концепцию музейного пространства. Первый музей открылся в Санкт-Петербурге в 2014 году, второй спустя три года в Москве. Роботы тогда "прописались" в бывшем музее АЗЛК, в трех минутах ходьбы от станции метро "Текстильщики". Здание долго пустовало, в разные годы там хотели открыть магазин, кафе и ресторан. Столичные власти на месте экспозиции легендарного автозавода хотели видеть только музей. Фантастическое здание в форме летающей тарелки, словно по заказу, заняли монстры и киношные герои. Обветшавшую постройку за 2,5 месяца привели в порядок и заселили экспонатами. Привезли их в столицу в буквальном смысле со всей страны, собрав у разных мастеров.

Сменили прописку

Недавно в жизни музея случился переезд. Раньше до него, объяснила директор Анастасия Гущина, редко добирались туристы: все-таки сказывалась "галерка". Поэтому "железки" перебрались поближе к людям, в самый центр - в район "Красного Октября". Место выгодное во всех смыслах: рядом все знаковые достопримечательности, прогулочным шагом можно дойти до трех станций метро: "Полянка", "Кропоткинская" и "Боровицкая". В новом доме уместилось 280 экспонатов, если не считать маленькие. Вы только вдумайтесь: на их создание ушло около ста тонн железа. Самый большой и в то же время самый тяжелый - Оптимус Прайм из "Трансформеров". Его рост - 12 метров, а вес - 6 тонн! Но в музее вы его не найдете. Гигант займет место на Берсеневской набережной, указывая путь к его "собратьям". С ним однажды случился забавный курьез. Робот оказался таким огромным, что не поместился в фуру. Так, с торчащими ногами, везти и пришлось. "Машину остановил экипаж ДПС, - вспоминает Анастасия Гущина. - Инспекторы сначала возмущались и хотели выписать штраф, но когда мы отодвинули тент и показали, что перевозим робота, они посмеялись, попросили сфотографироваться и даже сопроводили нас до места назначения".

На создание экспонатов ушло около ста тонн железа. Самый тяжелый - Оптимус Прайм из "Трансформеров"

Ужасно интересно

В музее восемь залов - в каждом примерно по 15 экспонатов. Все довольно внушительных размеров. Автоботы, десептиконы, терминаторы в разных ипостасях. Отдельное пространство отдано супергероям - от Бэтмена до Росомахи. Имеются тут и собственные "джунгли", в которых обитают динозавры и разные животные, созданные из того же автохлама. Например, бизон собран из множества гаек и металлических прутьев. Гордость музея - созданные по мотивам фантастических фильмов автомобили и мотоциклы. Здесь и адский байк Призрачного Гонщика, и стилизованные мотоциклы по мотивам "Хищника" и "Чужого". У них "залипают" и дети, и взрослые. А вот куда маленьким посетителям ходить не советуют, так это в зал ужасов. Его даже специально прикрывают шторой, чтобы не испугать детишек. Хотя мам и пап это не останавливает - иногда ведут чуть ли не в первую очередь. За ширмой скрываются Дракула, оборотни и Фредди Крюгер из "Кошмара на улице Вязов". Выглядят, мягко говоря, пугающе. Восторг же у детей чаще всего вызывают трансформеры и герои комиксов. Их они просто обожают. Мужчины же больше времени проводят в окружении терминаторов, хищников, чужих и мототехники. Женщины, отмечает директор музея, восхищаются залом животных.

Конкретно

Чем еще заняться

В музее расположен самый большой в Москве лазерный лабиринт. Также здесь устраивают бои и танцы роботов, шоу фокусов и мыльных пузырей. Есть зал виртуальной реальности. Проводятся мастер-классы, где детей учат делать мини-роботов.

Здесь можно оказаться по ту сторону экрана и провести время с любимыми персонажами: разрешается трогать их руками, фотографироваться с ними и даже залезать на некоторые из них.

Кстати

Сколько стоит

Музей восстания машин работает ежедневно с 11.00 до 21.00. Стоимость детских билетов - 600 рублей в будни и 800 рублей в выходные, взрослых - 800 и 1000 рублей соответственно. Многодетным семьям - скидка 20%, для инвалидов 1 и 2 группы - бесплатно. При покупке через сайт стоимость снижается на 10%. Подробнее - на сайте msk.musbot.ru.