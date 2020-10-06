Чисто случайно получилось стать библиотекарем Татьяне Верховых из поселка Таксимо Муйского района Бурятии. А получить новые знания ей помог федеральный проект "Творческие люди" национального проекта "Культура": в его рамках работники сферы культуры всей страны получают новые знания. На базе ведущих вузов России созданы центры, в которых творческие и управленческие кадры бесплатно обучаются по программам дополнительного профобразования.

Стать своим в питерской библиотеке можно и в Бурятии

В Бурятии в рамках проекта "Творческие люди" обучение на базе центров непрерывного образования прошли 104 человека. Занимались они в том числе во ВГИКе имени Герасимова, Академии русского балета имени Вагановой, Российской академии музыки имени Гнесиных, ГИТИСе и других учебных заведениях. А сотрудники республиканских библиотек проходят обучение в Санкт-Петербургском государственном институте культуры и Кемеровском государственном институте культуры.

К примеру, в СПбГИК новые знания получала Татьяна Верховых, которая работает методистом в поселке городского типа Таксимо Муйского района Бурятии. По образованию она педагог, работать в библиотеке стала, можно сказать, случайно, поэтому предложение получить новые знания приняла с воодушевлением.

"Курсы были организованы как нельзя кстати, поскольку на работу методистом я перешла всего несколько месяцев назад, и получить новые знания мне было просто необходимо. Я прослушала очень познавательными лекции, но больше всего понравились практические занятия. Например, требовалось стать читателем питерской библиотеки и в сжатые сроки найти там определенного характера информацию, и я с этим справилась, - рассказала Татьяна.

Возможность пополнения багажа профессиональных знаний в рамках нацпроекта "Культура" методист поселковой библиотеки считает личной удачей, поскольку собирается связывать свою профессиональную жизнь с библиотечной работой и дальше.

Добавим, что всего в 2020 году благодаря национальному проекту "Культура" повысить квалификацию смогут 199 работников в сфере культуры Бурятии.

Орловцы - теперь свои и в соцсетях

Центральная библиотечная система Урицкого района Орловской области продолжит работать с читателями в любых условиях - даже если в нее не заглянет за книгой ни один человек. Все потому, что теперь библиотечная сеть завела и активно развивает свое представительство в соцсетях. Руководитель ЦБС Марина Корявченкова отмечает: тому поспособствовало ее обучение в рамках национального проекта "Культура". Его направление "Творческие люди" позволило Марине Николаевне получить новые знания в Московском государственном институте культуры.

- Это было очень интересно и познавательно, - делится впечатлениями Корявченкова. - Все занятия шли в онлайн-режиме, мне никуда не пришлось выезжать, и наш преподаватель Вадим Степанов построил весь курс обучения на живом диалоге с нами. Каждый из нас мог рассказать ему о всех тех проблемах, с которыми он сталкивается в своей работе, и получить ответы на самые острые вопросы.

Занятия шли в период ограничений, связанных с пандемией, и многие библиотекари посетовали: в таких условиях очень сложно сохранить связь с читателями. В ответ преподаватели рассказали не только о том, как не потерять завсегдатаев библиотечной сети, но и о том, как привлечь новых посетителей, пусть пока и виртуально.

- Жизнь меняется, а вместе с ней меняются и читатели, а вместе с ними меняемся и мы, - говорит Марина Корявченкова. - С такой поддержкой, какую мы получили на курсах в МГИК, делать это легко и интересно.

О том же высказалась и директор муниципального клубного объединения Ирина Казьмина. Она прошла обучение в Краснодарском государственном институте культуры.

- Благодаря онлайн-режиму я прослушала очень полезные лекции, - рассказала она. - Что мне понравилось? Я получила возможность восполнить пробелы, которые чувствовала в собственных знаниях. И получила возможность учиться на ошибках - своих и чужих. При этом преподаватель так деликатно и корректно исправляла наши недочеты, что мой страх ошибиться попросту исчез. Я очень довольна, и уже подала заявку, чтобы такие же курсы в рамках нацпроекта прошли еще двое наших сотрудников.

В Северной Осетии выросла посещаемость музеев

Возможность пройти повышение квалификации в ведущих творческих ВУЗах страны, у наиболее авторитетных деятелей отрасли не упустили и работники учреждений культуры Северной Осетии.

- Музыканты, художники, хореографы, работники музеев и библиотек Северной Осетии изучают инновационные методы работы в своих сферах, и все эти знания мы уже начали применять на практике, - рассказал министр культуры РСО-Алания Эльбрус Кубалов. - К примеру, сотрудники Национального музея РСО-Алания прошли обучение по теме "Разработка виртуальных выставок". Сейчас она особенно актуальна, поэтому сразу после завершения обучения работники музея подготовили виртуальную выставку, посвященную 75-летию Победы.

Всего за два года действия программы повышение квалификации прошли уже более 200 человек. А всего до 2024 года республика планирует направить на обучение 1073 человека.

- Благодаря новым знаниям, приобретенным в рамках обучения по нацпроекту "Культура", мы значительно увеличили посещаемость нашего музея - число людей, которые в него приходят, выросло в полтора-два раза. Это блестящий показатель! - рассказала старший научный сотрудник Национального музея РСО-Алания Рада Тетова. - Достичь этого удалось потому, что экспозиции стали интереснее и динамичнее. Конечно, роль играет и новое оборудование, которое к нам поступило - мультимедийные экраны, проекторы, тач-столы. Но ведь с этим оборудованием надо уметь обращаться. На курсах в рамках нацпроекта "Культура" мы научились по-новому готовить презентации, читать для посетителей лекции так, чтобы они ни на секунду не заскучали. В итоге люди не только возвращаются к нам снова, но и приводят своих друзей, родственников, детей. Так что польза от новых знаний - налицо. Еще пример: в нашем музее была проведена реконструкция исторических событий, посвященная Великой Отечественной войне. Те знания, которые я приобрела в Санкт-Петербургском институте культуры, оказались очень своевременными и помогли провести это мероприятие на высоком уровне. Мы использовали новейшее мультимедийное оборудование, чтобы сделать наше выступление более ярким, наглядным и запоминающимся. В этом немало помогли подготовленные нами 3D-реконструкции, документальные фильмы и видеоролики.

Отмечу, что переобучение в Санкт-Петербургском институте культуры было не только познавательным, но и очень интересным, наглядным. Больше всего запомнились виртуальные выставки. После прохождения курса лекций я приобрела огромный багаж знаний, который в дальнейшем постоянно буду применять в работе. Это расширение профессиональных горизонтов и навыков, конечно, не пройдет бесследно. Мы поднялись на новую ступеньку в профессии, что отразится в том числе на повышении знаний гостей нашего музея.

В Чусовом узнали свой культурный код

Конкурсную заявку на обучение сотрудников муниципальных учреждений культуры подает и Управление культуры, молодежной политики и туризма Чусовского городского округа Пермского края. Желающих повысить свою квалификацию всегда много - так, в этом году заявку подали 170 специалистов. А особый акцент делался на повышение квалификации педагогов Чусовской детской школы искусств имени семьи Балабан.

В 2020 году министерство культуры Пермского края одобрило заявку на обучение 21 специалиста чусовских учреждений культуры в вузах страны. Среди них был и начальник управления культуры Чусового Дмитрий Акинфиев, в сентябре он прошел 36-часовые заочные курсы повышения квалификации в Московском государственном институте культуры по теме "Культурный код территории: технологии формирования геобренда". Как отмечает Дмитрий Акинфиев, курсы позволили ему получить серьезный объем теоретических знаний по формированию имиджа, самобытности территории и ее продвижения во внешнюю среду. На курсах он узнал о механизмах и формах выявления особенных, имиджевых сторон своей территории, чтобы они были приняты местными жителями, а также получились наглядными, понятными и запоминающимися для внешней аудитории.

По словам Дмитрия Акинфиева, пополнению профессионального "багажа" ему существенно помогли не только практические занятия, но и обмен опытом с коллегами из других регионов России. И опыт, полученный во время обучения, Дмитрий обобщил в своей итоговой работе "Изменение геобренда города Чусового "Чусовой! Здесь лыжи катят всегда!".

Компетентно

Ольга Любимова, министр культуры РФ:

- Второй год в рамках нацпроекта "Культура" Минкультуры России реализует масштабную программу повышения квалификации работников отрасли. На сегодняшний день функционируют уже 11 Центров на базе ведущих творческих вузов, где обучаются профильные специалисты - от осветителя до художественного руководителя. В 2021 году планируется открытие еще шести Центров - на базе пяти образовательных организаций и Российской государственной библиотеки.

Специалисты сферы культуры обучаются в 11 центрах, созданных на базе ведущих творческих вузов

Трансформации, происходящие в отрасли культуры, внедрение технологических инноваций и достижение качественных результатов, обозначенных в национальном проекте "Культура" - все это требует от каждого работника культуры наличия актуальных знаний, новых профессиональных навыков и компетенций, которые в том числе обеспечивают их конкурентоспособность на рынке труда.

Образовательные программы, по которым сегодня идет обучение, нацелены на сохранение традиционного опыта и результатов творческой деятельности, актуализацию этого опыта с учетом современных потребностей отрасли, общества и государства, эффективное его применение в современном социокультурном пространстве.

У программы действительно большой потенциал, который позволяет получить серьезное кадровое "подкрепление" в лице современных специалистов высокого уровня. В прошлом году повышение квалификации прошли 14 тысяч работников культуры, в 2020 году запланировано обучение 26 тысяч специалистов, а со следующего года ежегодно будут обучаться 40 тысяч работников отрасли.

Фактически сегодня создается национальная система профессионального роста работников сферы культуры, которая обеспечивает их непрерывное образование и постоянное совершенствование профессионального мастерства.

Внедряется модель сетевого взаимодействия между образовательными организациями и учреждениями культуры, направленная на консолидацию имеющихся ресурсов, формируется система конструктивного взаимодействия между ведущими творческими вузами и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области культуры.

Центрами разрабатываются инновационные программы, для реализации которых привлечены ведущие специалисты отрасли, выдающиеся деятели культуры и искусств. Отдельные программы напрямую связаны с интернет-пространством и дистанционными формами взаимодействия, что сегодня особо важно.