Когда восстановят библиотеку ИНИОН РАН

Восстановление сгоревшей в 2015 году библиотеки Института научной информации по общественным наукам РАН подходит к концу. Этот пожар тогда наделал много шума. Безвозвратно были утеряны сотни тысяч уникальных книг. Пострадало и здание - яркий пример советского модернизма. После длившегося более суток пожара от него почти ничего не осталось.

Скептики критически воспринимали обещание властей восстановить библиотеку в прежнем виде. Но именно это произошло. В настоящее время полностью завершена отделка фасадов, идет установка инженерных систем и благоустройство летнего амфитеатра перед зданием. Внешне библиотека выглядит почти как до пожара, за исключением нескольких деталей.

Например, на месте бывшего фонтана перед библиотекой появился амфитеатр. "За сорок с лишним лет эксплуатации водная чаша обветшала, - объяснил это решение главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Многоуровневый партер, который прежде был частью фонтана, теперь превращается в летний амфитеатр. До конца текущего года благоустройство будет полностью завершено. Кроме того, уже проложены пешеходные дорожки в небольшой роще, которая примыкает к зданию, так что это будет единое общественное пространство для прогулок и отдыха с цветниками, кустарниками и деревьями". Участки с растительностью тут будут чередоваться с твердым покрытием, демонстрируя сочетание природы и города.

Здание же библиотеки восстановлено в соответствии с проектом известного советского архитектора Якова Белопольского, но с учетом современных нормативов и стандартов проектирования. Проект еще в 2017 году рассматривал архсовет столицы, проектировщики работали на основе эскизов и архивных фотографий. "Внешний облик, высотные отметки, габариты здания - все полностью сохранено, - подчеркивает Кузнецов. - Но технологии строительства шагнули далеко вперед. Например, это уже другие материалы отделки, старые бы просто не прошли нормы пожаробезопасности. Старый каркас здания заменили на монолитный железобетон. Фасады облицевали серым натуральным камнем, который гармонично смотрится на фоне соседнего здания Сеченовского университета. Вместо одинарных стекол установили стеклопакеты, сейчас монтируют современные инженерные системы, которые значительно повысят энергоэффективность здания".

Одной из "фишек" библиотеки в свое время были зенитные фонари на крыше - благодаря им в помещения второго этажа попадал дневной свет. Их сохранили в проекте и усовершенствовали - если раньше фонари закрывали пластиковые крышки, то современное долговечное стекло в них не нуждается. Также на центральном фасаде появилось новое название учреждения, сделанное из латуни.

Полностью завершить масштабную стройку планируют до конца следующего года - много работы еще предстоит внутри здания, где монтируются новые фондохранилища. Они должны предотвратить потерю книг в случае ЧП и сделать доступ к ним более удобным. Увеличились в новом здании и площади конгресс-центра, добавились зоны отдыха и кафе. В целом оно станет более комфортным, современным, безопасным и вместительным.