Отец полковника Захарченко возместит банку пять миллионов

Мещанский районный суд Москвы вынес решение: взыскать в пользу банка "Московское ипотечное агентство" ущерб, который ему нанес отец известного полковника Дмитрия Захарченко - Виктор Захарченко.

Сумма, которую должен заплатить Виктор Захарченко, - пять с половиной миллионов рублей. Ранее суд признал его виновным в растрате средств банка. Интересно, что суд наказал не только отца известного полковника, но и двух бывших руководителей этого банка - Корьевкина и Гриба. Они прекрасно знали, что Захарченко-старший работал фиктивно.

На суде было доказано, что Захарченко пришел работать в банк, не понимая в банковском деле ровным счетом ничего. Ущерб банку от такой работы составил 4 миллиона рублей. Прошлой весной Мещанский суд дал Виктору Захарченко штраф и четыре года колонии. Но к тому времени он провел в СИЗО больше трех лет. И, выслушав приговор, вышел на волю.