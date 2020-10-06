Под Брянском многодетная мать погибла в ДТП с автобусом

В Брянской области 36-летняя женщина погибла в ДТП с рейсовым автобусом, сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла накануне в 17.15 на первом километре трассы Ковшовка - станция Свень. Женщина на автомобиле Toyota Carina выехала на встречную полосу, где столкнулась с перевозившим пассажиров ПАЗом.

Водительница иномарки скончалась на месте. Пятеро пассажиров автобуса получили легкие травмы - в основном ушибы, - и после осмотра были отпущены домой на амбулаторное лечение.

По данным РИА Новости, у погибшей осталось шестеро детей.