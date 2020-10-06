Ракова: Резервы Москвы по COVID-19 не бесконечны

Резервов столичного здравоохранения пока достаточно для борьбы с коронавирусом, однако они не бесконечны, заявила заммэра Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1".

Москва в связи с ростом заболеваемости начала разворачивать больничные места, которые были законсервированы на случай неблагоприятного развития ситуации. Однако, отмечает Анастасия Ракова, ресурсы не бесконечны. В связи с этим вице-мэр обратилась к горожанам с просьбой соблюдать все рекомендации врачей.

"Подумайте: сегодня вы не наденете маску, а завтра вашим близким может не хватить места в стационаре", - сказала Анастасия Ракова.