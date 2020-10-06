Трех полицейских обвинили в коррупции из-за взятки в 6 млн рублей

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области задокументировали факт получения незаконного денежного вознаграждения в сумме шести миллионов рублей сотрудником УЭБиПК ГУ МВД и двух его коллег из МУ МВД России "Балашихинское".

Деньги они взяли за прекращение проверочных мероприятий в отношении предпринимателя по факту незаконной деятельности в сфере недропользования и возврат изъятой техники. В отношении полицейских следственные органы приняли процессуальное решение.

Татьяна Петрова рассказала, что руководство подмосковного Главка МВД назначило проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и их непосредственные руководители.