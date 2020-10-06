В Иваново штрафы за проезд без маски выросли до 15 тысяч рублей

Ивановские власти усилили контроль за соблюдением мер санитарной безопасности и увеличили штрафы за их нарушение.

Отныне рейды в городском транспорте проводятся дважды в день - в утренние и вечерние часы пик. Инспекторы из регионального департамента транспорта и Роспотребнадзора в сопровождении полицейских проверяют самые популярные маршруты, постоянно меняя дислокацию, чтобы проверки были внезапными.

Замеченных без маски - будь то водителей или пассажиров - ждут неприятности. Последних для начала высадят (уплаченные за проезд деньги при этом не вернут). Могут и выписать штраф - в зависимости от того, в первый ли раз он попался с открытым лицом или нет. Еще большие неприятности грозят водителю-нарушителю. Помимо штрафа, его могут снять с маршрута, что чревато неприятностями по работе. Инспекторы уже выловили двух шоферов, управлявших автобусами без средств индивидуальной защиты на маршрутах NN 30Б и 38. На них составили административные протоколы за нарушение санитарного режима, наказание по ним определит суд.

- Поблажек не будет никому, - предупредил замглавы департамента Денис Марченко. - Штрафы за несоблюдение антивирусных мер увеличены как по линии полиции, так и со стороны Роспотребнадзора и могут достигать 15 тысяч рублей.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что Роспотребнадзор будет штрафовать должностных лиц - водителей, а полиция - пассажиров.