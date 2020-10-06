В Подмосковье из магазина украли 14 мобильных телефонов на 1,5 млн рублей

Кража произошла в салоне сотовой связи в городе Бронницы. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники полиции МУ МВД России "Раменское" задержали 41-летнюю уроженку Волгоградской области и троих местных жительниц в возрасте 24 лет, подозреваемых в краже в особо крупном размере. Они оказались бывшими сотрудницами этого магазина.

Злоумышленницы в ночное время, одетые в куртки с капюшонами и перчатки, проникли в помещение, воспользовавшись дубликатами ключей, которые изготовили, будучи еще работниками салона. Вычислили их по записям камеры видеонаблюдения, расположенной в торговой точке.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража". При обысках в квартирах задержанных обнаружены похищенные деньги и телефоны.

В отношении трех фигуранток избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Одной из задержанных избрана мера пресечения - домашний арест.