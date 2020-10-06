В Подмосковье закрыли подпольную типографию по производству акцизных марок

Подмосковные полицейские закрыли подпольную типографию по производству поддельных специальных марок. Она располагалась в городском округе Солнечногорск на цокольном этаже частного дома, принадлежащего одному из злоумышленников.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что фигуранты реализовывали товар оптовыми партиями физическим лицам на территории Московского региона. По предварительным данным, бюджету России причинен ущерб в размере более 10 млн рублей. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области задержали троих участников группы, подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте поддельных специальных марок для табачной продукции, один из них был судим.

При обследовании помещений сотрудники полиции обнаружили и изъяли клише для тиснения, свыше 11 млн поддельных специальных марок, более 30 млн заготовок, а также оборудование для изготовления подделок.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327.1 УК РФ.

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.