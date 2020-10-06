В Подмосковье закрыли подпольную типографию по производству акцизных марок

Новости

В Петербурге пугавшему травматом женщину и ребенка врачу велели сидеть дома 20:37
Путин оценил идею голосования только по партспискам 20:23
Жириновский предложил добавлять к отпуску день за участие в выборах 20:04
Путин обосновал запрет на экспорт "кругляка" 19:52
Путин согласился с идеей льгот для регионов с неблагоприятной демографией 19:46
Путин поддержал идею о компенсации аренды жилья для детей-сирот 19:40
Путин рассказал о планах по поводу нового здания Госдумы 19:31
Путин: Интересы производителей в авиации важнее интересов перевозчиков 19:26
Путин: Международные организации вмешивались в борьбу с террористами на Кавказе 19:18
Временный госпиталь в Сокольниках принял первых пациентов 19:12
Белгосцирк ведет переговоры о возможных гастролях в России 19:00
Голикова и Попова сделали прививки от коронавируса 18:57
Премьер Киргизии подал в отставку 18:52
Российские аниматоры впервые получат субсидию на экспорт 18:51
Президент Киргизии заявил о готовности к переговорам 18:49
В Госдуме оценили выводы ОЗХО относительно якобы отравления Навального 18:38
Песков рассказал о планах Путина в день рождения 18:30
Песков опроверг информацию об обсуждении досрочных выборов в Госдуму 18:27
В Кремле заявили о деградации ситуации в Нагорном Карабахе 18:21
Захарова: Российские СМИ подвергаются цензуре за рубежом 18:17
Найдена актриса на роль Алисы в новой версии сказки Льюиса Кэрролла 18:12
Спикер парламента Киргизии подал в отставку 18:06
Путин назвал прививку от коронавируса надежной защитой 17:59
Школьница рассказала экспертам о проблемах паллиативной помощи в России 17:51
Great Wall выкупает у General Motors остановленные заводы в Азии 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать родителям, когда школа на каникулах
Что делать родителям, когда школа на каникулах
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Верховный суд разъяснил тонкости процедуры увольнения за прогул
Верховный суд разъяснил тонкости процедуры увольнения за прогул
06.10.2020 11:20
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье закрыли подпольную типографию по производству акцизных марок

Текст: Михаил Фалалеев

Подмосковные полицейские закрыли подпольную типографию по производству поддельных специальных марок. Она располагалась в городском округе Солнечногорск на цокольном этаже частного дома, принадлежащего одному из злоумышленников.

Фото: iStock
Полицейские задержали банду мошенников, совершавших автоподставы

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что фигуранты реализовывали товар оптовыми партиями физическим лицам на территории Московского региона. По предварительным данным, бюджету России причинен ущерб в размере более 10 млн рублей. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области задержали троих участников группы, подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте поддельных специальных марок для табачной продукции, один из них был судим.

При обследовании помещений сотрудники полиции обнаружили и изъяли клише для тиснения, свыше 11 млн поддельных специальных марок, более 30 млн заготовок, а также оборудование для изготовления подделок.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327.1 УК РФ.

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Путин назвал прививку от коронавируса надежной защитой
Социальные карты московских пенсионеров и школьников будут приостановлены
В Кремле заявили о деградации ситуации в Нагорном Карабахе
Электронные больничные появятся на портале госуслуг
Свыше 4000 человек заболели коронавирусом в Москве за сутки
Историк Соколов заявил, что планировал выстрелом успокоить аспирантку
Медорганизации будут сообщать в полицию о неопознанных пациентах