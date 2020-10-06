Власти Москвы объяснили рост заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве связан с двумя основными причинами, заявила в эфире "России 1" заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Главной причиной вице-мэр считает тотальное несоблюдение масочного режима. Сыграло негативную роль и игнорирование социальной дистанции. Как отметила Анастасия Ракова, все это вкупе с возвращением людей в город послужило причиной роста заболеваемости.

Количество выявленных случаев COVID-19 за последние сутки превысило 4 тысячи и достигло пиковых весенних значений.