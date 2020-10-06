Воронежскую гостиницу эвакуировали из-за пожара

В Воронежской области загорелась придорожная гостиница. Пожару присвоен повышенный номер сложности. По предварительным данным, пострадавших нет - персонал и постояльцы покинули здание самостоятельно.

- Сообщение о пожаре поступило в 18.44. В селе Заосередные сады на 669 километре федеральной трассы "Дон" загорелась придорожная гостиница "Родничок". Горит третий этаж и кровля, - сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Воронежской области.

Причиной пожара стал вспыхнувший на стоянке у гостиницы грузовик. ЧП присвоен повышенный, второй номер сложности, на борьбу с огнем направлены 33 спасателя и 11 единиц техники.