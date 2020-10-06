В освободившихся от воды населенных пунктах Хабаровского края начали работать оценочные комиссии. Об этом накануне сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Основное внимание сосредоточено на оказании помощи этим комиссиям, а также на оказании адресной помощи населению. В связи с активным сходом паводковых вод уже сформирован план вывода группировок и их убытие в Хабаровск, в пункт постоянной дислокации", - сообщил замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия.

Пока суммы, даже предварительные, не называются. Но и без того понятно, что ущерб значителен. В региональном главке приводят цифры по затопленным территориям: под воздействием паводка на территории Хабаровского края находится 53 населенных пункта в 7 муниципальных образованиях.

По данным МЧС, за сутки от воды освободились10 жилых домов, 147 земельных участков и 3 участка дорожного полотна. В зоне подтопления остаются 10 жилых домов, более 2400 земельных, приусадебных и дачных участков и 72 участка внутрипоселковых и межпоселковых дорог.

Сейчас гребень паводка сместился к селу Мариинское Ульчского района. И хотя в Хабаровском районе паводковые воды стали быстрее освобождать затопленные территории, в отдельных районах края и Еврейской автономии до сих пор продолжает действовать режим ЧС.

А в это время

По данным пресс-службы МЧС России, свыше 130 строений уничтожено огнем после перехода палов сухой растительности и ландшафтных пожаров на девять населенных пунктов в Воронежской и Ростовской областях.