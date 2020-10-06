На Камчатке истребители МиГ-31 провели бой в стратосфере

В Камчатском крае прошла тренировка истребительной авиации Тихоокеанского флота. Во время нее летчики в стратосфере перехватили условного нарушителя воздушного пространства страны.

По сценарию в роли "нарушителя" выступил истребитель МиГ-31. Он достиг сверхзвуковой скорости и на высоте 20 тысяч метров имитировал проникновение в воздушное пространство России.

На перехват был поднят другой высотный перехватчик МиГ-31. Для усложнения задания перед его экипажем поставили задачу отыскать "противника" самостоятельно, не привлекая наземные средства ПВО.

"После обнаружения "нарушителя" и захвата прицелом цели летчики провели электронные пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности. По данным объективного контроля цель была успешно поражена", - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Всего за смену экипажи совершили четыре вылета в стратосферу.