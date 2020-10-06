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06.10.2020 04:03
Рубрика: Экономика

На Сахалине завершился Дальневосточный энергетический форум

30 сентября - 1 октября прошел 24-й Дальневосточный энергетический Форум "Нефть и газ Сахалина 2020".

Более 300 делегатов, в числе которых представители органов государственной власти, топ-менеджмент ведущих операторов нефтегазовых проектов Сахалина, крупнейшие компании-подрядчики, эксперты нефтегазовой области из России, Японии, Великобритании и Китая приняли участие в конференции. Среди выступающих - более 80 ведущих экспертов и представителей нефтегазовой отрасли.

На Сахалине открылся Дальневосточный энергетический форум

Открыл конференцию губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко с ключевым докладом, в котором были обозначены такие темы как диверсификация бизнеса и развитие индустриальных парков, экологическая ответственность и газификация региона.

"Нефтегазовая отрасль является ведущей в экономике нашего региона. Она формирует две трети бюджета. От результатов работы нефтегазового комплекса зависит реализация многих проектов в социальной сфере, решение инфраструктурных проблем, работа по повышению качества жизни людей. И мы заинтересованы в том, чтобы отрасль продолжала развиваться, росла добыча углеводородов", - подчеркнул глава региона.

В этом году тематику конференции существенно расширили. Среди новых направлений - чистая энергетика и забота о климате, проекты по монетизации газа. Всего было проведено десять сессий по ключевым вопросам нефтегазовой отрасли.

Участники обсудили влияние "идеального шторма" из комбинации пандемии коронавируса, обвала нефтяных цен и соглашения ОПЕК+ по снижению темпов добычи. Также на конференции были затронуты вопросы снижения объемов выбросов парниковых газов, монетизацию газа на Дальнем Востоке России и развитие региональных проектов по производству сжиженного природного газа.

На полях конференции была подписана программа газификации Сахалинской области с ПАО "Газпром". Впервые в рамках форума состоялось выездное заседание Российской академии наук.

В регионах Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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