С рейса Хабаровск - Новосибирск сняли двух авиадебоширов

Двух пьяных пассажиров сняли полицейские с авиарейса Хабаровск - Новосибирск, сообщает пресс-служба УТ МВД по ДФО.

Мужчины 37 и 38 лет, находясь на борту, нарушали общественный порядок, громко кричали, нецензурно оскорбляли пассажиров и членов экипажа, а на замечания реагировали неадекватно.

Правоохранители доставили их в дежурную часть хабаровского аэропорта. В их отношении составлен административный протокол о появлении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины 15 суток проведут в спецприемнике.