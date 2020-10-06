В Хабаровском крае найден мертвый амурский тигр

В районе имени Лазо Хабаровского края найден труп амурского тигра, сообщает министерство природных ресурсов региона.

Тело краснокнижного животного заметили рыбаки на дороге около поселка Сидима. На место прибыли оперативная группа минприроды и следственная группа ОВД района.

"Обнаружен сильно разложившийся труп амурского тигра. При внешнем осмотре установлено, что погибшему хищнику было более 10 лет, следов ранений на теле не обнаружено", - отмечается в сообщении.

Для установления причин гибели зверя, труп отправили в Центр изучения болезней диких животных в Уссурийске. Решается вопрос об открытии уголовного дела.