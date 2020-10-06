В Якутии на реке Алдан произошел разлив нефтепродуктов

В Якутии проводят проверку по факту разлива нефтепродуктов на реке Алдан, сообщает минэкологии республики.

Об инциденте сообщили в социальных сетях. Госинспекторы экологического надзора прибыли на предполагаемое место происшествия, где обнаружили четыре судна.

"Вокруг кораблей загрязнение нефтепродуктом не выявлено. При обследовании левого берега на расстоянии одного километра от судов вниз по течению визуально установлено загрязнение предположительно дизельным топливом", - отмечается в сообщении.

Уже отобраны пробы воды, возбуждено административное расследование.