Минздрав создаст единую базу данных о причинах смерти

Минздрав предложил создать единый информационный ресурс учета сведений о медицинских свидетельствах о смерти. Сначала предлагается провести эксперимент в Башкортостане, Дагестане и Московской области. Но к нему могут присоединиться и другие регионы. Цель создания единого ресурса - сделать статистику по смертности более прозрачной.

Минздрав должен разработать электронные форматы свидетельств о смерти и перинатальной смерти. Данные в него должны будут передавать медорганизации всех форм собственности. ЗАГСы будут осуществлять государственную регистрацию смерти на основании свидетельств, поступающих из этого ресурса.

Создание единого ресурса начнется с эксперимента в Башкирии, Дагестане и Подмосковье

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил синхронизировать собираемые данные по смертности населения, в том числе от новой коронавирусной инфекции.

После начала пандемии медики подчеркивали, что не всегда можно сразу достоверно определить, что явилось причиной летального исхода: непосредственно коронавирус либо осложнения от него.