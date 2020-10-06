Под Пензой загорелась пилорама

Крупный пожар произошел во вторник около полудня на частной пилораме в селе Кондоль Пензенской области. Огонь бушует на площади около 400 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области, сообщение о возгорании поступило в 12.55. На месте работают шесть единиц техники и 23 человека личного состава.

По предварительной информации, пострадавших нет. Но существует реальная угроза дальнейшего распространения огня. В регионе стоит засушливая погода.

Ранее в Пензенской области был установлен высокий класс пожарной опасности в лесах. Введенное ограничение для посещения лесов действует до 12 октября.