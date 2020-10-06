У школьников Татарстана появился цифровой помощник

Новости

Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера 04:01
Харрис окружат прозрачными щитками на дебатах с Пенсом в Юте 03:45
Байден призвал отменить дебаты, если Трамп не вылечится от COVID-19 03:27
В Магнитогорске 40 человек эвакуировались из горящего дома 03:22
Великобритания окажет Украине финансовую помощь 03:04
Старший советник президента США заразился коронавирусом 03:01
Власти США ужесточили выдачу рабочих виз 02:06
Сирийские военные отражают атаку террористов в провинции Хама 01:47
Эксперт рассказал, сколько продлится рост заражений коронавирусом в РФ 01:00
В Венесуэле добровольцев для испытания вакцины "Спутник V" найдут в Сети 00:48
Пентагон ушел на карантин из-за коронавируса 00:22
Турция перебросила российские С-400 в черноморскую провинцию 00:19
Постпред РФ в ОЗХО: Россия не собирается оправдываться перед Западом 06.10.2020
Умер основатель группы Van Halen Эдди Ван Хален 06.10.2020
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом 06.10.2020
Билл Гейтс похвалил российский подход к разработке вакцины от коронавируса 06.10.2020
Футболист "Локомотива" Рыбусь заразился коронавирусом 06.10.2020
Власти Москвы готовы открыть новые ковидные госпитали 06.10.2020
Ракова: Резервы Москвы по COVID-19 не бесконечны 06.10.2020
Власти Москвы объяснили рост заболеваемости COVID-19 06.10.2020
Лоза обрушился с критикой на современных юмористов за пошлость 06.10.2020
Мишустин встретился с победительницей "Лидеров России" 06.10.2020
В Псковской области возбуждено дело по факту ЧП на школьной линейке 06.10.2020
Минобороны РФ сообщило о 913 военнослужащих с коронавирусом 06.10.2020
Истребитель Су-27 сопроводил военные самолеты Британии над Черным морем 06.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать родителям, когда школа на каникулах
Что делать родителям, когда школа на каникулах
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Верховный суд разъяснил тонкости процедуры увольнения за прогул
Верховный суд разъяснил тонкости процедуры увольнения за прогул
06.10.2020 21:20
Рубрика: Общество

Домашка из космопорта

У школьников Татарстана появился цифровой помощник
Текст: Олег Корякин ("Российская газета", Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 225(8279)
В Татарстане разработали мобильный сервис "Я - школьник" на русском и татарском языках. Он в игровой форме помогает детям следить за расписанием и оценками, а еще подсказывает, по каким предметам следует подтянуться.
Сервис выполнен в космической стилистике. И ученики остались им довольны. Фото: Евгения Гусева / Комсомольская правда Сервис выполнен в космической стилистике. И ученики остались им довольны. Фото: Евгения Гусева / Комсомольская правда
Сервис выполнен в космической стилистике. И ученики остались им довольны. Фото: Евгения Гусева / Комсомольская правда

Вообще система электронного образования в республике действует уже одиннадцать лет. На портале edu.tatar.ru можно следить за успеваемостью ребенка, проверять, что задано на дом, пополнять карту питания.

Фото: iStock
Родители стали нанимать репетиторов уже в первом классе

Но так сложилось, что пользуются ею в основном взрослые: учителя и родители. Это инструмент контроля. Хотя, казалось бы, дети, которые с компьютерами и гаджетами "на ты", могли бы быть вовлечены в процесс.

Вот и решили по инициативе главы республики Рустама Минниханова создать для школьников цифрового помощника. Все-таки, признаемся, в смартфоны сейчас дети заглядывают чаще, чем в дневники. Так пусть вся самая важная информация об учебе будет там.

Сервис выполнен в космической стилистике. Еще во время установки пользователь получает инструктаж перед полетом: "Следи за расписанием. Образцовый космонавт не пропускает занятий в школе! Задания от космопорта на второй вкладке твоего гаджета".

Весь сентябрь Министерство цифрового развития, государственного управления и информационных технологий Татарстана тестировало пилотную версию. А помогали ему в этом пятьсот учащихся 5-10-х классов из десяти татарстанских школ.

Ученик в удобной форме может посмотреть расписание, свои оценки, домашнее задание. Более того, он может сразу понять, где стоит подтянуть свои знания

В целом ребята остались довольны приложением, но кое-какие советы по его усовершенствованию разработчикам все же дали. "Нравится минимализм иконок. Будет круто, если в будущем появятся разные прикольные "плюшки". Например, возможность менять цвет внутреннего оформления по собственному желанию", - делится впечатлениями восьмиклассница Лиана Баязова из гимназии N 1 села Лаишево. Ее ровесница Таня Буторина из школы N 41 хвалит сервис за "классный дизайн", но мечтает, чтобы в нем можно было бы делать заметки. Например: "Не забыть отдать ручку однокласснику".

Рады новшеству и руководители школ.

По мнению замдиректора лицея Иннополиса по информатизации образования Михаила Тиличеева, образовательный портал Татарстана устарел как в плане дизайна, так и архитектуры сайта. А приложение "Я - школьник" дает ему новую жизнь.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Минпросвещения: Информация о переводе школ на дистант не соответствует действительности

В Минцифре Татарстана обещают учесть все пожелания школьников. В будущем сервис в игровой форме будет мотивировать детей к успешной учебе и поможет им разобраться в своих интересах.

Также приложение сможет информировать о важных событиях, происходящих как в стенах школы, так и в республике.

Есть план интегрировать сервис с приложением для родителей "Образовательная карта 2.0", которое пока находится в разработке. Оно позволит отслеживать, когда ребенок пришел в школу, узнавать меню в столовой и даже корректировать рацион питания ребенка.

Сейчас "Я - школьник" находится в открытом доступе на платформах iOS и Android. Его уже скачали четыре тысячи ребят.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

Главное сегодня

Песков рассказал о планах Путина в день рождения
Эксперт рассказал, сколько продлится рост заражений коронавирусом в РФ
Глава ФАС назвал максимальную стоимость вакцины от коронавируса
Турция перебросила российские С-400 в черноморскую провинцию
В Кремле заявили о деградации ситуации в Нагорном Карабахе
Названы пять самых важных дат для абитуриентов
Как выбрать правильный антисептик против COVID-19