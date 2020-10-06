У школьников Татарстана появился цифровой помощник

В Татарстане разработали мобильный сервис "Я - школьник" на русском и татарском языках. Он в игровой форме помогает детям следить за расписанием и оценками, а еще подсказывает, по каким предметам следует подтянуться.

Вообще система электронного образования в республике действует уже одиннадцать лет. На портале edu.tatar.ru можно следить за успеваемостью ребенка, проверять, что задано на дом, пополнять карту питания.

Но так сложилось, что пользуются ею в основном взрослые: учителя и родители. Это инструмент контроля. Хотя, казалось бы, дети, которые с компьютерами и гаджетами "на ты", могли бы быть вовлечены в процесс.

Вот и решили по инициативе главы республики Рустама Минниханова создать для школьников цифрового помощника. Все-таки, признаемся, в смартфоны сейчас дети заглядывают чаще, чем в дневники. Так пусть вся самая важная информация об учебе будет там.

Сервис выполнен в космической стилистике. Еще во время установки пользователь получает инструктаж перед полетом: "Следи за расписанием. Образцовый космонавт не пропускает занятий в школе! Задания от космопорта на второй вкладке твоего гаджета".

Весь сентябрь Министерство цифрового развития, государственного управления и информационных технологий Татарстана тестировало пилотную версию. А помогали ему в этом пятьсот учащихся 5-10-х классов из десяти татарстанских школ.

Ученик в удобной форме может посмотреть расписание, свои оценки, домашнее задание. Более того, он может сразу понять, где стоит подтянуть свои знания

В целом ребята остались довольны приложением, но кое-какие советы по его усовершенствованию разработчикам все же дали. "Нравится минимализм иконок. Будет круто, если в будущем появятся разные прикольные "плюшки". Например, возможность менять цвет внутреннего оформления по собственному желанию", - делится впечатлениями восьмиклассница Лиана Баязова из гимназии N 1 села Лаишево. Ее ровесница Таня Буторина из школы N 41 хвалит сервис за "классный дизайн", но мечтает, чтобы в нем можно было бы делать заметки. Например: "Не забыть отдать ручку однокласснику".

Рады новшеству и руководители школ.

По мнению замдиректора лицея Иннополиса по информатизации образования Михаила Тиличеева, образовательный портал Татарстана устарел как в плане дизайна, так и архитектуры сайта. А приложение "Я - школьник" дает ему новую жизнь.

В Минцифре Татарстана обещают учесть все пожелания школьников. В будущем сервис в игровой форме будет мотивировать детей к успешной учебе и поможет им разобраться в своих интересах.

Также приложение сможет информировать о важных событиях, происходящих как в стенах школы, так и в республике.

Есть план интегрировать сервис с приложением для родителей "Образовательная карта 2.0", которое пока находится в разработке. Оно позволит отслеживать, когда ребенок пришел в школу, узнавать меню в столовой и даже корректировать рацион питания ребенка.

Сейчас "Я - школьник" находится в открытом доступе на платформах iOS и Android. Его уже скачали четыре тысячи ребят.