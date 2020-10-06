В Оренбурге декана обязали вернуть взятки от студентов на 590 000 рублей

В Оренбурге суд взыскал с бывшего декана исторического факультета местного госпединститута взятки, полученные им от студентов. Сумма "благодарности" составила 590 тысяч рублей.

Как сообщила во вторник прокуратура области, соответствующее решение судебной коллегии по гражданским делам Оренбургского облсуда вступило в законную силу.

Напомним, что в апреле прошлого года декан был осужден за многочисленные взятки со студентов. Он был признан виновным в получении 565 тысяч рублей рублей от студентов за общее покровительство в период обучения, а также 25 тысяч рублей за посредничество во взяточничестве своему коллеге из другого вуза: абитуриентам обещалось зачисление без участия во вступительном тестировании. Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы и штрафу в миллион рублей. С учетом содержания в СИЗО и под домашним арестом, в колонии экс-декан провел полгода.

По иску прокурора Оренбурга с осужденного взыскана сумма взяток в размере 590 тысяч рублей.