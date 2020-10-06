В Пензе загорелся ресторан "Засека"

В Пензе произошел пожар в известном ресторане "Засека". Огонь почти полностью уничтожил деревянное здание, считавшееся одной из достопримечательностей города.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области, информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 19.40.

- Ресторан горит открытым огнем по всей площади. На месте работают пожарные подразделения по повышенному номеру вызова, - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Пензенской области Анна Шупилова.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причина пожара будет установлена в ходе проверки.

Пензенцы в соцсетях делятся видеороликами столба огня и дыма, которые видны из разных точек города.