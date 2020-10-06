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06.10.2020 17:12
Рубрика: Общество

В Пензенской области запустили санитарную авиацию

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Из аэропорта Пензы впервые поднялся в небо вертолет с пациентом на борту. Это ребенок, которого направили на лечение в Москву. Его транспортировкой занималась медицинская бригада пензенской санавиации.
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

- В рамках программы развития первичной медико-санитарной помощи Пензенская область заключила контракт с авиакомпанией "Скол" на вертолетные перевозки пациентов, - рассказал главный врач Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев. - Санавиация действует у нас с этого года. Сегодня первый пациент будет доставлен вертолетом в Москву. Более 20 медиков прошли специальную подготовку по оказанию медицинской помощи пациентам в условиях полета. В первую очередь это врачи-реаниматологи и анестезиологи, а также средний медперсонал - фельдшеры и медсестры.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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По словам главного врача, с помощью вертолета можно будет транспортировать больных в центры специализированной медицинской помощи других городов. По опыту прошлых лет около 200 пациентов в год приходилось перевозить автомобильным транспортом в Москву, Нижний Новгород, другие российские города. Время в пути до Москвы составляло около 12 часов. С помощью вертолета доставить пациента до нужного лечебного учреждения можно будет в разы быстрее. С помощью санавиации планируют транспортировать не только тех, кто нуждается в высокотехнологичной помощи в более развитых клиниках, но и пострадавших в ДТП.

На организацию санавиации Пензенской области из федерального бюджета было выделено 11 миллионов рублей, еще четыре миллиона направил областной бюджет.

Напомним, этот проект был инициирован год назад в ходе визита в Пензенскую область первого заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой. Во время посещения Центральной подстанции скорой медицинской помощи и комплекса диспетчерских контакт-центров она отметила, что в регионе создана современная база - единый диспетчерский центр. Тогда же первый замминистра федерального ведомства и глава областной исполнительной власти пришли к соглашению - осуществить в Пензе проект развития санавиации путем создания базовой вертолетной площадки.

Реализация проекта позволит оказывать экстренную помощь тяжелым больным, например с инсультами, инфарктами, оперативно доставлять из районов в областной центр пациенток с различными осложнениями во время родов, быстро эвакуировать пострадавших с мест дорожно-транспортных происшествий. Учитывая повышенную аварийность федеральной трассы М-5, развитие санавиации является для Пензенской области жизненно необходимой. Она позволит более оперативно оказывать медицинскую помощь в экстренных случаях.

Вопросы, касающиеся доступности и качества оказания первичной медицинской помощи, глава региона Иван Белозерцев назвал одними из главных приоритетов своей работы во время второго срока губернаторства.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
В Пензенской области спасателям передали спецтехнику

В рамках нацпроекта "Здоровье" многое делается в регионе для улучшения материально-технического обеспечения местных клиник. Так областная клиническая больница имени Н. Н. Бурденко получила новую хирургическую навигационную систему последнего поколения для проведения сложнейших нейрохирургических операций. Стоимость новейшего оборудования составила около 29 миллионов рублей, средства поступили из федерального бюджета.

- Новая система нейрохирургической навигации позволяет вычислить наименее травмирующий путь к опухоли, расположенной в самых глубинных отделах головного или спинного мозга, и добраться до нее с минимальными травмами,- пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Роман Рыбас.

Врачи Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко уже оценили исключительные преимущества нового оборудования во время проведения операции по удалению опухоли височной доли головного мозга. Нейрохирурги управляли сложным комплексом с помощью сенсорного приложения, подобного смартфону или планшету. Большой объем оперативной памяти ускоряет обработку медицинских изображений.

Благодаря новейшим технологиям и работе санавиации у пензенцев появился еще один шанс на выздоровление.

Компетентно

Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области:

- До 2024 года в рамках национальных проектов на Пензенскую область выделено более 31 миллиарда рублей. Эти средства направляются не только на развитие здравоохранения, но и образования, поддержку промышленности, бизнеса, сельского хозяйства, ремонт дорог, развитие ЖКХ, социальную сферу и другие направления. Реализация этих проектов изменит жизнь жителей нашего региона в лучшую сторону, она станет качественно другой. Многие обращения, которые были адресованы жителями области на выборах также войдут в региональные и муниципальные программы для решения проблем граждан.

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