В Перми на детской площадке погиб 9-летний мальчик

Прокуратура Мотовилихинского района Перми проверит факт гибели 9-летнего ребенка на детской площадке дома на улице Быстрых, 14.

Трагедия произошла 27 сентября: девятилетний мальчик демонстрировал своим знакомым, как он сильно раскачивается на качелях и делает "солнышко" (полный оборот вокруг оси). Внезапно мальчик сорвался с качелей и упал на асфальт. Медики боролись за его жизнь несколько дней, но спасти ребенка так и не смогли.

Как пояснили в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка тому, насколько безопасны для здоровья детей сооружения на детской площадке, а также действиям или бездействию ответственных должностных лиц администрации Мотовилихинского района краевой столицы, а также сотрудников управляющей организации, которая обслуживает многоквартирный дом и его придомовую территорию.