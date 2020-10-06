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06.10.2020 09:09
Рубрика: Происшествия

В Уфе сотрудников мэрии обвинили в требовании взятки в 10 млн рублей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

32-летний начальник отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений администрации Уфы и его 38-летний заместитель стали фигурантами уголовного дела по статье "Покушение на получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Об этом сообщили в региональном управлении следкома.

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По версии следствия, в августе 2020 года чиновники предложили представителю строительной организации сделку: за взятку в 10 миллионов рублей они были готовы выдать разрешение на строительство гостиницы в Октябрьском районе Уфы и в целом покровительствовать строительству объекта. При том посредником, как отмечают в следкоме, выступал двоюродный брат начальника отдела, попросивший забрать деньги своего знакомого, не знавшего кому они предназначаются.

Выявили этот факт в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями СК совместно с сотрудниками ФСБ. Сразу после передачи денег подозреваемых задержали. С сотрудниками мэрии провели первоначальные следственные действия и предъявили обвинение. Суд по ходатайству следователя избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, уголовное дело за посредничество во взяточничестве возбуждено в отношении двоюродного брата начальника отдела, уточнили в следкоме.

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