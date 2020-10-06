Видео: В Удмуртии полиция устроила погоню со стрельбой за водителем

В Игринском районе Удмуртии инспекторы ДПС устроили погоню за водителем автомобиля Lada Priora. Мужчина совершил обгон в зоне действия знака "Обгон запрещен", не остановился по требованию полицейских и пытался от них скрыться, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Экипаж автопатруля, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, начал преследование автомобиля. Однако мужчина продолжал ехать на большой скорости в сторону Якшур-Бодьинского района. Для его принудительной остановки полицейские решили применить табельное оружие.

В итоге, инспекторы пробили задние колеса автомобиля, после чего нарушитель остановился. Им оказался 35-летний ранее судимый житель Дебес. Водительского удостоверения у мужчины не было, проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения он отказался. Также выяснилось, что в 2018 году его уже штрафовали за аналогичный поступок.

Мужчину задержали, в отношении него составили протоколы об административных правонарушениях.