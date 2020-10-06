Дело красноярского экс-министра соцполитики дошло до суда

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела бывшего министра социальной политики Красноярского края, ее первого заместителя и троих сотрудников коммерческой организации. Как сообщает пресс-служба СК РФ, дело направлено в суд Красноряска.

Экс-министра обвиняют в превышении должностных полномочий. Остальных фигурантов - в мошенничестве по сговору. Следствие считает, что бывшая замминистра и коммерсанты в 2017 и 2018 году похищали средства, выделенные на подарки к ветеранам ко Дню Победы. Себе они присвоили 4,2 миллиона рублей и купили более дешевые товары в меньшем количестве. Женщина знала, что госконтракты выполнены с нарушением, однако все документы подписала.

В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.