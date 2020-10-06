На Красноярск обрушился многочасовой снегопад с дождем

В Красноярске сложилась неблагоприятная погодная обстановка: первый в этом году снег идет пополам с дождем уже несколько часов. Как сообщает Среднесибирское УГМС, такая погода ожидается в течение всего дня. При этом будет держаться плюсовая температура.

Городские службы приведены в состояние повышенной готовности. "В Красноярске действуют единые стандарты содержания улично-дорожной сети. При ухудшении погоды техника будет работать на всех дорогах. В первую очередь обрабатываться будут участки с ухудшенной видимостью, крутыми уклонами и кривыми малого радиуса, перекрестки и места экстренного торможения транспортных средств, выделенные полосы для движения общественного транспорта и автобусные остановки", - подчеркнули в мэрии.