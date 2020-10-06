Подан иск о возмещении ущерба на экс-главу администрации Хакасии

Прокуратура Республики Хакасия заявила иск о возмещении ущерба, причиненного преступными действиями экс-главы администрации региона Владимиром Бызовым и пяти его подельниками.

Напомним, участники организованной группы с помощью махинаций на медицинских госзакупках похитили 47 миллионов рублей и еще 55 миллионов получили в виде взяток. Вчера, 5 октября, суд признал их виновными.

Бызов получил 16 лет лишения свободы со штрафом в 85 миллионов рублей. Прочие подельники - от 14 до 4,7 лет. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.