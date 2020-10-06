Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве девушки на Байкале

Присяжные оправдали жителя города Усолье-Сибирское Иркутской области, которого обвиняли в убийстве девушки на берегу Байкала. Об этом со ссылкой на представителя Иркутского областного суда сообщает "Интерфакс".

Мужчину объявили оправданным и освободили в зале суда.

Напомним, жительницу Усолья-Сибирского нашли мертвой в туристическом поселке Листвянка на берегу Байкала в сентябре 2018 года. Через год, в ноябре 2019 года, в ее убийстве обвинили мужчину, который работал у нее водителем и дружил с ней. Следователи считают, что он убил девушку, чтобы не возвращать ей крупный долг.

По их версии, мужчина привез знакомую в Листвянку, где на берегу озера несколько раз ударил ей по голове твердым предметом, а потом погрузил ее в воду и удерживал, пока знакомая не перестала дышать. После этого он решил инсценировать падение девушки со скалы и перенес тело к основанию 15-метрового обрыва.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 105 УК России "Убийство из корыстных побуждений".