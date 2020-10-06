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Рубрика: Общество

Аромат барыша

Ставрополье отвоевывает долю на мировом рынке пряностей и лекарственных трав
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 224(8278)
Селекционеры края вывели 15 новых высокоурожайных сортов лекарственных и пряных культур, которые теперь культивируют по всей России.
Пока большая часть специй завозится в страну из-за границы, но отечественные предприятия уверенно осваивают этот рынок. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Пока большая часть специй завозится в страну из-за границы, но отечественные предприятия уверенно осваивают этот рынок. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Пока большая часть специй завозится в страну из-за границы, но отечественные предприятия уверенно осваивают этот рынок. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В регионе благоприятные климатические условиями для выращивания культур, которые широко используются в медицине и ветеринарии. Научные исследования в этой сфере с 1991 года ведет Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр (ранее СНИИСХ), где создают не только новые высокоурожайные сорта, но и разрабатывают технологии их возделывания.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
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Как рассказала корреспонденту "РГ" заведующая лабораторией селекции и первичного семеноводства кормовых и лекарственных трав аграрного центра кандидат сельскохозяйственных наук Вера Чумакова, с начала 2000-х годов интерес к лекарственным травам (и специям в том числе, так как большинство трав используют в кулинарии) резко возрос. Заговорили о возрождении лекарственного растениеводства, которое было почти полностью разрушено в постсоветские годы.

- В Ставропольском крае растут около 200 видов лекарственных трав и эфирномасличных культур. Но хищнические сборы привели к тому, что некоторые из них стали исчезать и теперь занесены в Красную книгу, - сообщила Чумакова. - При этом доказано, что рентабельно лекарственные растения именно выращивать, а не собирать на природе. Селекционным путем можно вывести из дикорастущей популяции сорт с заданными параметрами и технологически регулировать содержание флавоноидов, масел, кислот и прочих веществ.

С развалом СССР исчезли почти все институты, которые занимались лекарственными растениями. Россия лишилась базы заготовки растительного сырья. Но потребность в нем год от года возрастает.

- В последнее время реализация семян выросла. Мы ежегодно продаем их на 1,2-1,5 миллиона рублей. Всего более тонны. Это семена высшей репродукции, - подтверждает Чумакова.

Все созданные сорта проходят Госсорткомиссию и вносятся в реестр. Однако научный центр может лишь оказывать методическую поддержку аграриям и поставлять семена. Возделыванием могут заниматься только коммерческие организации и КФХ, и они постепенно проникаются новыми идеями, уже не ставя во главу угла пшеницу. Так, посевная площадь кориандра на Ставрополье выросла за пять лет до 9,5 тысячи гектаров. В этом году собрано 6,8 тысячи тонн эфирномасличных и лекарственных культур. Краю на сегодняшний день принадлежит два процента мирового производства кориандра.

Рентабельно лекарственные растения именно выращивать, а не собирать в природе

В промышленных масштабах лекарственные и пряные культуры выращивает предприятие Новоселицкого района. О местном агрохолдинге общественность узнала в 2016 году, когда на выставке "Золотая осень" в Москве выяснилось, что компания занимает лидирующие позиции на мировом рынке специй, экспортируя ароматный товар в десятки стран.

- В 1994 году я увлеклась специями. Собственно, поэтому судьба привела меня на Ставрополье, которое - сейчас не многие об этом знают - до развала СССР производило немалые объемы пряных и эфирномасличных культур. Но в 1990-е годы председатели колхозов не желали меня слушать и гордо заявляли: "Мы - хлеборобы". Честно скажу, на меня смотрели как на взбалмошную москвичку, которая не знает, куда девать деньги, - рассказывает руководитель компании Ирина Минина.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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В итоге ей удалось взять в аренду 20 гектаров земли с условием, что она трудоустроит 28 человек. Сейчас в ее агрохолдинге занимаются и зерном.

- Почти все наше зерно идет на экспорт через трейдеров. Это не основная статья доходов агрохолдинга. Вопреки расхожему мнению, непосредственно производителю пшеницы достается малая часть прибыли, львиную долю забирают переработчики и хлебопеки, - отмечает предпринимательница.

Большие площади в хозяйстве отведены под кориандр, который в отдельные годы занимал до шести тысяч гектаров.

- Когда мы начали им заниматься, в Россия производили лишь 2000 тонн семян этой культуры. Сейчас - 200 тысяч. Это очень много - весь мировой рынок составляет около 700 тысяч тонн. Сейчас РФ - страна номер один по экспорту кориандра. Мы даже обогнали Индию.

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