В Ставрополе мужчину осудили на 20 лет за убийство таксиста

Суд в Ставрополе вынес приговор мужчине, обвиняемому в убийстве таксиста и краже его автомобиля. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, преступник после этого ограбил в КБР своего знакомого.

- В конце 2018 года в городе Ставрополе обвиняемый напал на водителя такси и задушил его заранее заготовленной веревкой. После совершенного убийства злоумышленник завладел автомобилем потерпевшего. Тело мужчины с признаками удушения было обнаружено в окрестностях села Пелагиада Шпаковского района, - сообщили в следственном ведомстве.

Угнанный автомобиль позднее обнаружили в Кабардино-Балкарии. Преступник добрался туда на нем и сжег. В республике подсудимый успел совершить разбойное нападение: угрожая ножом, он забрал у знакомого 760 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство, сопряженное с разбоем" и еще по по двум эпизодам этой статьи. Ему назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и штраф в 150 тысяч рублей.