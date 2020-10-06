Жители поселка имени Мичурина Дербентского района Дагестана обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта с жалобой на то, что большегрузные автомобили разрушили дорогу, ведущую от трассы к населенному пункту.

В своем обращении мичуринцы указали, что рядом с поселком находятся два песчаных карьера. Каждый день по дороге межу ними проезжают десятки груженых автомобилей. В результате трасса пришла в негодность. Прибывшие на место "фронтовики" в этом убедились. Дорога рассчитана на машины весом в шесть тонн, а большегрузы с песком тянут более чем на 20 тонн. В итоге на трассе образовались выбоины, ямы, продольные и поперечные трещины, просадки, колеи глубиной до 15 сантиметров.

Комиссия пришла к выводу, что там, где добыча песка ведется вплотную к дорожному полотну, из-за дождей может произойти подмыв асфальта, грозящий обрушением. Как рассказали корреспонденту "РГ" в ОНФ, на их запрос министерство природных ресурсов и экологии Дагестана и Росприроднадзор сообщили, что лицензию на право пользования недрами владельцы карьеров получили законно.

Интересный факт - участок трассы построили два года назад по заказу министерства по туризму и народным промыслам Дагестана для подъезда к туркомплексу "Золотые пески". Теперь туристическим автобусам трудно пробиться к приморскому курорту. На выездном совещании с представителями минприроды, Дагавтодора, Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры и администрации Дербентского района владельцы карьеров убеждали всех, что их транспорт едет по другим дорогам, а маршрутом Мамедкала - поселок имени Мичурина в основном пользуются частники, ведущие незаконную добычу песка.

- Эти доводы звучат малоубедительно, так как мы были свидетелями проезда груженого транспорта данных недропользователей именно по пострадавшей дороге, - отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Дагестане Джамалудин Шигабудинов.

Дорога рассчитана на машины весом в шесть тонн, а большегрузы с песком тянут более чем на 20 тонн

"Фронтовики" в качестве упреждающей меры предложили установить знак, запрещающий здесь проезд большегрузного транспорта. Через несколько дней он там действительно появился. Но, скорее всего, не станет большим препятствием для коммерсантов: сотрудники ГИБДД - не частые гости на этом участке дороги.

Другой важный вопрос: кто отремонтирует уже разрушенную часть полотна?

- Есть договоренность с владельцами карьеров, что они засыпят ямы вдоль дороги, чтобы предотвратить ее обрушение. Но кто восстановит трассу? Заказчиком работ было министерство по туризму и народным промыслам Дагестана, и на баланс Дагавтодору оно объект не передало. Поэтому вопрос будем обсуждать с туристическим ведомством, - сообщил член регионального штаба ОНФ в Дагестане Джамалудин Омаров.

Корреспондент "РГ" также обратился за комментарием в министерство, но ответ на момент подготовки материала в печать не получил.

Кстати

В республике юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано 243 лицензии на добычу полезных ископаемых. В основном добывают пиленый камень, гравий, щебень, песок, глину - около четырех миллионов кубометров ежегодно. Но зачастую работы ведутся с нарушением законодательства, и после их завершения предприниматели не проводят рекультивацию земель. Сейчас под угрозой исчезновения уникальный ландшафт Каспийского побережья, где расположены основные песчаные разработки. Во многих местах на месте пляжей образовались болота.

Согласно информации МВД Дагестана, в прошлом году сумма ущерба от выявленных преступлений в сфере недропользования превысила 100 миллионов рублей. Только незаконных случаев вывоза песка зафиксировано более 200. В 2019-м власти закрыли 34 карьера, где вели незаконную добычу песка и гравия.