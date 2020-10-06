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Рубрика: Общество

Палатка со всеми удобствами

Курортная инфраструктура Железноводска приспосабливается к запросам туристов
Текст: Дарья Лисицына (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 224(8278)
В Железноводске появятся глэмпинги. Как сообщил глава ставропольского курорта Евгении? Моисеев, этот инвестиционный проект реализуют уже в нынешнем году.
Туристы смогут воспользоваться комфортабельными палатками-сферами с панорамными крышами. Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Туристы смогут воспользоваться комфортабельными палатками-сферами с панорамными крышами. Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Туристы смогут воспользоваться комфортабельными палатками-сферами с панорамными крышами. Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

- Совсем скоро туристы смогут воспользоваться комфортабельными палатками-сферами с панорамными крышами, которые поставят в лесном массиве в раи?оне Курортного озера. Глэмпинг - новыи? вид экотуризма, которыи? только начинает набирать популярность в России, и он идеально подходит для Железноводска с его живописной природой, - считает Моисеев.

Фото: iStock
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Для начала оборудуют 15 палаток. Их обставят мебелью, проведут в них электричество. Они наверняка станут пользоваться спросом, так как Железноводск в последнее время посещает все больше молодых людей. Средний возраст туристов в 2020 году составил 35 лет.

- Такие данные нам удалось получить с помощью оборудования видеоаналитики, которое размещено в наших питьевых бюветах "Славяновский" и "Смирновский". Система моментально сканирует входящего человека - определяет пол, рост, вес и приблизительный возраст, после чего создается так называемая тепловая аналитическая карта. Мы всегда считали, что в Железноводск на отдых приезжают люди старшего поколения, но статистика говорит об обратном. Значит, будем стараться, чтобы молодым россиянам стало интересно у нас проводить время, чтобы они год за годом выбирали для отдыха именно Железноводск и рекомендовали его друзьям, - подчеркнул Моисеев.

Туристический поток в Железноводске с начала года составил 50 тысяч человек. В основном сюда едут из Москвы, Краснодарского края и Челябинска. Сейчас на курорте работают 22 санатория, а в последнее время предлагают все больше вариантов досуга и для любителей активного отдыха.

Например, теперь на Курортном озере можно заняться SUP-йогой. Опытные тренеры обучают желающих "ловить волну" и держать баланс на воде. А в рамках проекта "Кавминводский велотерренкур" будут восстановлены дома туристов с комнатами отдыха, буфетом и туалетами, которые пользовались популярностью на Ставрополье 90 лет назад.

Железноводск в последнее время посещает все больше молодых людей. Средний возраст туристов в 2020 году составил 35 лет

- В брошюре "Курорт", которая датирована 1934 годом, мы нашли информацию о существовавших в то время домах туристов, которые сейчас стоят разрушенные на наших терренкурах. Мы хотим максимально воссоздать их внешний вид и атмосферу того времени, только немного осовременим, - добавил Моисеев.

Кавминводский велотерренкур протяженностью 75 километров объединит города Минеральные Воды, Железноводск и Лермонтов. На создание экологических велотроп правительство России выделит свыше двух миллиардов рублей. Сейчас идет проектирование объекта.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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А Пушкинскую галерею превратят в виртуальный концертный зал со сценой. Его оснастят акустической системой и большим экраном, что позволит вести трансляции из лучших концертных залов России. На модернизацию памятника культурного наследия потратят 2,5 миллиона рублей. Все работы проведут в рамках нацпроекта "Культура". Пушкинская галерея появилась в Железноводске в 1901 году. Под ее сводами выступали Айседора Дункан и Федор Шаляпин. В 2017 году она пережила второе рождение - здание капитально отреставрировали.

В данное время в городе разрабатывают виртуальный гид дополненной реальности по популярным туристическим местам. Он будет доступен в приложении "Умный город" с 2021 года. Но уже сейчас туристы могут использовать сервисы интерактивной навигации и цифровую карту достопримечательностей.

Тем временем

В Железноводске приступили к реставрации стелы у восточного входа в Курортный парк. Она была установлена в середине ХХ века. "Впервые за много десятилетий ремонтируем терренкуры в центральной части парка. Обновление стелы на входе уже почти завершено. Сейчас специалисты восстанавливают надпись "Лечебный парк" и создают архитектурную подсветку", - сообщил Евгений Моисеев. Именно с этой стелы будет начинаться "Госпитальный" терренкур - тропа, которая ведет к двум бюветам в верхней части парка.

Кроме того, в Железноводске отремонтируют старейший бювет - "Лермонтовский", построенный в 1916 году. Здесь приведут в порядок фасад и внутренние помещения. Также заменят краны минеральной воды и бюветную чашу. Работы планируют завершить к первому декабря.

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