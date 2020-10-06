91-летняя петербурженка из шоу "Голос 60+" рассказала о "народной" победе

Петербурженка Дина Юдина, ставшая победительницей третьего сезона шоу "Голос 60+", знает, что интернет пестрит комментариями о ее победе, которую ей присудили якобы не за исполнение, а из уважения к почтенному возрасту. Но 91-летняя женщина относится к таким комментариям философски. До самого подведения итогов она сама полагала, что победить должен певец Петр Таренков, тоже петербуржец. Но народ, который определял в конкурсе лучшего, "пошел по правильному пути". Об этом петербурженка рассказала KP.Ru.

Юдина полагает, что поскольку шоу народное, победителя и выбирает народ. "Мое исполнение просто оказалось ближе к народу, нежели та оперная партия, которую исполнял Петр Владимирович. Она, безусловно, шикарная, и голос у него замечательный. Но это не народное исполнение, а профессиональное, между этими понятиями огромная разница", - пояснила Дина Ивановна.

Она предложила во избежание недоразумений организовать два конкурса "Голос 60+" - отдельно для профессионалов и для самодеятельности.

Сама победительница призналась, что из-за хронической болезни горла вообще может лишиться голоса. Уже на шоу она пела на тон ниже, чем обычно. По-другому не позволяли боли в горле. Более того, до конца конкурса женщина смогла продержаться лишь потому, что постоянно пила микстуры и принимала леденцы от боли в горле.