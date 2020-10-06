Самолет после 18 кругов не смог сесть в заполярном аэропорту Хибины

Авиарейс из Москвы в аэропорт Хибины Мурманской области накануне сделал 18 кругов над городом, но так и не смог зайти на посадку.

Как следует из данных онлайн-табло аэропорта, борт отправился из Москвы в 7.50 и должен был сесть в Заполярье в 10.00. Правда, совершить посадку не удалось из-за тумана, в итоге борт направился в аэропорт Мурманска.

Как сообщает официальный сайт аэропорта, 5 октября из-за погодных условий были отменены два рейса в Москву и один в Анталью, а 6 октября - два рейса в Москву и Череповец.