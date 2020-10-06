В Череповце высадили "потомков" дуба, выращенного Петром I

В Череповце высадили пять саженцев дуба - "потомков" исторического дуба, посаженного Петром I в Петербурге. Таким образом, и город металлургов присоединился к проекту "Всероссийская дубрава императора Петра Великого".

Дубки высадили в парке дома-музея Верещагиных, сообщил мэр Череповца Вадим Германов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". И добавил, что между Череповцом и Санкт-Петербургом появилась еще одна связующая нить.

Проект "Всероссийская дубрава императора Петра Великого" существует уже несколько лет. Сотрудники Русского музея каждый год в Летнем саду собирают желуди, проращивают их и передают саженцы в города России. Три года назад дубки получила Вологда и они хорошо прижились.

Кстати, у проекта есть своя интерактивная карта, на которой теперь появится и Череповец.