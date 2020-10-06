В Ленобласти у водителя украли гараж вместе с машиной

В поселке Ушаки Тосненского района Ленинградской области 37-летний безработный местный житель умудрился украсть не только автомобиль, но и гараж, в котором стояла машина, об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В полицию обратилась женщина, которая пожаловалась, что у нее украли машину ВАЗ 1976 года выпуска, а также гараж. Прибывшие на место оперативники обнаружили, что женщина права, гаража и правда не было.

Кражу раскрыли за полтора часа. В первые несколько минут выяснилось, что гараж и машину вывезла компания, занимающаяся приемом металлолома. Сотрудники фирмы рассказали, что к ним в офис зашел мужчина и оформил заявку на гараж и машину, которая стоит внутри. Специалисты прибыли на место, демонтировали гараж, забрали его, погрузили машину и уехали. Мужчина получил на руки 30 тысяч рублей. К слову, стоимость имущества женщины составляет порядка 80 тысяч рублей.

Потратить деньги мужчина не успел, его задержали полицейские. Сейчас в отношении предприимчивого местного жителя возбуждено уголовное дело по статье "кража".