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Рубрика: Происшествия

Рубль за беспамятство

В Петербурге арендатор едва не снес Александровские ворота
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 225(8279)
Петербургская программа "Рубль за квадратный метр" дала сбой. Вместо того чтобы восстанавливать старинный памятник архитектуры, полученный в аренду по максимально льготной ставке, новый пользователь начал его разбирать. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга не исключает, что по данному факту может быть возбуждено уголовное дело.

Речь идет об Александровских воротах Охтинских пороховых заводов. Каменное сооружение в классическом стиле появилось на берегу реки Охта в 1805 году неслучайно: с такой пышностью был обставлен визит на завод императора Александра I. Проект постройки разработал и осуществил Федор Демерцов - известный в свое время петербургский архитектор, авторству которого принадлежала, например, Знаменская церковь у Невского проспекта. Сегодня на ее месте располагается вестибюль станции метро "Площадь Восстания", и такая же судьба постигла большинство творений Федора Демерцова - в советское время они были перестроены или снесены. Александровские ворота - едва ли не единственное сохранившееся наследие зодчего.

Фото: iStock
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Сегодня ворота размещаются в восточной части Большого Ильинского сада, через арку проходит пешеходная аллея, вдоль которой фрагментарно сохранилась посадка деревьев. А вот само здание не пощадило ни время, ни новый арендатор - ОАО "Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)", которое в декабре прошлого года заключило договор о восстановлении и использовании памятника сроком на 49 лет. По данным КГИОП, в настоящее время там "произведен демонтаж части кирпичной кладки конструкций объекта культурного наследия регионального значения без согласования проекта и разрешения на производство работ".

- Программа "Рубль за квадратный метр" призвана спасать заброшенные и разрушающиеся объекты культурного наследия, - отметили в комитете. - Иначе инвестору незачем и браться за нее.

Пока пользователю направлено предписание незамедлительно приостановить производство строительных, хозяйственных и иных работ на объекте.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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В институте вину несанкционированных работ частично признали, хотя оправдывают их необходимостью скорейшей консервации памятника перед наступлением сезона холодов. "Мы находимся на стадии получения разрешительной документации от КГИОП, - заявил сотрудник института корреспонденту "РГ" в телефонном разговоре. - Больше никаких комментариев дать не можем".

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