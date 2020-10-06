В Петербурге продлили сезон фонтанов

Фонтаны в Петербурге пока не будут отключать. Это связано с хорошей погодой, сообщает ТАСС со ссылкой на "Водоканал" Северной столицы.

Сезон фонтанов в Петербурге в этом году начался только с конца июня, хотя обычно их включают весной.

Дело в том, что в этом году весной в Петербурге действовали жесткие ограничения из-за непростой пандемической ситуации. В частности, чтобы избежать скопления людей, были закрыты парки и скверы. Фонтаны Петербурга традиционно привлекают к себе горожан и туристов, поэтому их включили позже.

Сейчас в Петербурге установилась дождливая, но довольно теплая для октября погода. По данным ведущего сотрудника центра "Фобос" Михаила Леуса, погоду в городе сейчас определяет циклонический вихрь из-за которого температурной фон в городе оказался на 5-6 градусов выше климатической нормы.