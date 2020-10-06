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06.10.2020 10:55
Рубрика: Происшествия

В Поморье завершено расследование дела экс-руководителя ФНС региона

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Следком Архангельской области и НАО завершил расследование уголовного дела по обвинению бывшего руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы Сергея Родионова в коррупционных преступлениях.

Как сообщает СК, в итоге он обвиняется в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере с вымогательством и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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По версии следствия, в 2019 году экс-руководитель УФНС в Архангельске и Петербурге вымогал у коммерческой организации взятку в размере 8,9 миллиона рублей, которую в итоге получил через посредника. За незаконное вознаграждение обвиняемый обещал снизить размер недоимки, пеней и штрафов, начисленных компании по итогам налоговой проверки, а также предоставить рассрочку по их выплате.

Когда организация подала апелляционную жалобу на действия налогового органа, его руководитель незаконно распорядился приостановить все операции по банковским счетам и электронным денежным средствам компании, полагает следствие. В результате ее финансово-хозяйственная деятельность была полностью парализована. У организации появилась задолженность по заработной плате и текущим платежам. Ей пришлось отозвать жалобу и согласиться с незаконными требованиями.

В ходе расследования был установлен еще один коррупционный эпизод. По данным следствия, в 2013 году обвиняемый получил от другой компании взятку в размере 1,3 миллиона рублей. Взамен ей помогли избежать ответственности за налоговое правонарушение.

В ноябре 2019 года сотрудники РУФСБ задержали руководителя УФНС в одном из кафе Архангельска при получении очередной части взятки, общий размер которой составлял 8,9 миллиона рублей.

Уголовные дела были возбуждены по материалам УФСБ и полиции региона. Необходимые мероприятия проводились во взаимодействии с ФНС России.

Сейчас защита обвиняемого знакомится с материалами дела. Затем оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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